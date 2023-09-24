24 сентября состоится титульный бой в рамках турнира Bellator 299 между Джонни Эблином и Фабианом Эдвардсом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 00:20 мск. Эблин — Эдвардс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джонни Эблин

Эблин сейчас является чемпионом Bellator в среднем весе. Американский боец завоевал титул в июне прошлого года, одолев единогласным решением судей Гегарда Мусаси.

Далее Джонни провел удачную защиту пояса, победив по очкам россиянина Анатолия Токова. За свою карьеру Эблин не потерпел еще ни единого поражения.

Он идет на серии из 13-ти выигранных поединков кряду. Джонни базовый борец. Однако за карьеру побед удушающим приемом у него не так уж и много — только один выигрыш сабмишном.

Со временем Эблин превратился в скучного и прагматичного бойца. Он часто залеживает своих соперников на земле и побеждает их решением.

Фабиан Эдвардс

После двух поражений кряду от Ван Стиниса и Вандерфорда англичанина уже начали списывать со счетов. Однако Эдвардс сумел реанимировать карьеру, выиграв 3 боя подряд.

Очередной успех единогласным решением судей в противостоянии с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Гегардом Мусаси подарил Фабиану первую строчку в рейтинге и статус следующего претендента на пояс.

В сравнении с тем же Эблином, Эдвардс более разносторонний боец. Он обладает внушительными навыками в стойке, о чем говорят 4 победы нокаутом в его карьере.

Также британец комфортно чувствует себя на земле. У него даже больше побед сабмишнами, чем у Эблина — 3 выигранных поединка в ММА удушающими и болевыми приемами.

Прогноз и ставка

Джонни Эблин, по мнению букмекеров, считается фаворитом в этом бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20. На успех Эдвардса предлагают сделать ставку за 4.55.

Статус непобежденного бойца и триумфы над серьезными противниками — это серьезный аргумент в пользу действующего чемпиона Эблина. Возможно, грядущий бой станет очередной удачной защитой для американца.

Однако Эдвардс не из тех, кто сдастся в самом начале. Британец будет конкурентоспособным на протяжении большей части встречи и до начала чемпионских раундов не позволить себя удосрочить. Ставка: тотал больше 3,5 за 1.50.