17 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Noche между Раулем Росасом и Теренсом Митчеллом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 06:10 мск. Росас — Митчелл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рауль Росас

18-летний проспект легчайшего дивизиона Росас провел в самом сильном промоушене планеты 2 поединка. В своем дебюте американец победил сабмишном в первом раунде Джея Перрина.

Но вот в следующем поединке уступил единогласным решением Кристиану Родригезу даже несмотря на то, что показал очень конкурентное выступление.

Стилистически Росас является ярко выраженным борцом. При семи выигранных поединках в карьере он 5 раз побеждал болевыми и удушающими приемами.

Рауль задает высокий темп уже в самом начале встречи. Он практически сразу бросается своему сопернику в ноги и нередко такой риск оказывается оправданным.

Теренс Митчелл

Митчелл провел в UFC только один поединок и проиграл в нем техническим нокаутом в первом раунде другому молодому бойцу Камерону Саймону.

Ранее он удачно выступал в ряде второстепенных промоушенов, но складывается впечатление, что уровень организации Даны Уайта Теренс не тянет.

Во многом это связано с пятилетним перерывом в карьере американца. После 2018 года Митчелл взял очень длинную паузу и вернулся в октагон лишь в начале 2023-го.

Можно сказать, что он боец одного раунда. На большее количество времени в октагоне его не хватает физически.

Прогноз и ставка

Рауль Росас, по мнению букмекеров, в этом бою считается явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14. На успех Митчелла предлагает сделать ставку за 6.10.

С такими техническими пробелами и проблемами с кардио у Теренса очень мало шансов на успех в грядущем бою. Пожалуй, главная интрига в этом поединке заключается в том, за сколько времени Росас сможет расправиться с очередным соперником.

Глядя на предыдущее выступление Митчелла, сложно представить, что он может продержаться даже до середины второго раунда. Ставка: тотал меньше 1,5 за 1.56.