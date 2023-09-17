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    Будет ли ранний финиш в бою Росаса и Митчелла?

    Росас — Митчелл. Ставка (к. 1.56) и прогноз на бой, UFC Noche, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Росас — Митчелл
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    Рауль Росас
    17 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Noche между Раулем Росасом и Теренсом Митчеллом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 06:10 мск. Росас — Митчелл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рауль Росас

    18-летний проспект легчайшего дивизиона Росас провел в самом сильном промоушене планеты 2 поединка. В своем дебюте американец победил сабмишном в первом раунде Джея Перрина.

    Но вот в следующем поединке уступил единогласным решением Кристиану Родригезу даже несмотря на то, что показал очень конкурентное выступление.

    Стилистически Росас является ярко выраженным борцом. При семи выигранных поединках в карьере он 5 раз побеждал болевыми и удушающими приемами.

    Рауль задает высокий темп уже в самом начале встречи. Он практически сразу бросается своему сопернику в ноги и нередко такой риск оказывается оправданным.

    Теренс Митчелл

    Митчелл провел в UFC только один поединок и проиграл в нем техническим нокаутом в первом раунде другому молодому бойцу Камерону Саймону.

    Ранее он удачно выступал в ряде второстепенных промоушенов, но складывается впечатление, что уровень организации Даны Уайта Теренс не тянет.

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    • Во многом это связано с пятилетним перерывом в карьере американца. После 2018 года Митчелл взял очень длинную паузу и вернулся в октагон лишь в начале 2023-го.

    Можно сказать, что он боец одного раунда. На большее количество времени в октагоне его не хватает физически.

    Прогноз и ставка

    Рауль Росас, по мнению букмекеров, в этом бою считается явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14. На успех Митчелла предлагает сделать ставку за 6.10.

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    С такими техническими пробелами и проблемами с кардио у Теренса очень мало шансов на успех в грядущем бою. Пожалуй, главная интрига в этом поединке заключается в том, за сколько времени Росас сможет расправиться с очередным соперником.

    Глядя на предыдущее выступление Митчелла, сложно представить, что он может продержаться даже до середины второго раунда. Ставка: тотал меньше 1,5 за 1.56.

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    Росас — Митчелл: прогноз, ставка (1.56), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли ранний финиш в бою Росаса и Митчелла?
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