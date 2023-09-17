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    Сумеет ли Маддалена пройти Холлэнда?

    Маддалена — Холлэнд. Ставка (к. 2.45) и прогноз на бой, UFC Noche, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Маддалена — Холлэнд
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    Кевин Холлэнд
    17 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Noche между Джеком Маддаленой и Кевином Холлэном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:40 мск. Маддалена — Холлэнд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джек Маддалена

    Джек сейчас занимает 14-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Он идет на серии из пяти выигранных поединках кряду, не потерпев в UFC ни единого поражения.

    Четырех предыдущих соперников австралиец легко удосрочил. В последнем своем бою Маддалена получил отпор от дебютанта Басиля Хафеза и сумел победить его лишь решением.

    Стилистически австралиец является универсальным бойцом. Он уже продемонстрировал все свои навыки в стойке в UFC, нокаутировав Родригеза, Эмеева и Робертса.

    Также Джек обладает неплохим контролем в партере и имеет в карьере 2 выигранных боя сабмишнами. Очень часто австралиец побеждает уже в первом раунде. Всего у него 8 побед в стартовой пятиминутке.

    Кевин Холлэнд

    Холлэнд сейчас занимает 13-ю позицию в рейтинге полусреднего дивизиона. Забраться в топ-15 ему помогла предыдущая уверенная победа над Майклом Кьезой в первом раунде.

    Кевин является ярким финишером, демонстрирующим зрелищные комбинации в стойке и необычные приемы на земле. Однако американца нельзя назвать стабильным бойцом.

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    • В последнее время он регулярно чередует победы с поражениями. К своему очередному поединку Холлэнд подходит после трех выигрышей и двух поражений в пяти боях.

    Также, как и его грядущий оппонент, Кевин очень опасен в первом раунде. За свою карьеру американец удосрочил в стартовой пятиминутке уже 12 соперников.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры считают фаворитом Джека Маддалену. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.68. На успех Холлэнда предлагают поставить за 2.25.

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    Последний бой австралийца против дебютанта Хафеза показал, что у него есть проблемы как в стойке, так и в партере. Предыдущее неуверенное выступление Маддалены оставляет Холлэнду неплохие шансы на успех в этом поединке.

    Однако Кевин и сам не отличается стабильностью и от боя к бою показывает разные выступления. Не исключено, что грядущий поединок будет максимально конкурентным и дойдет до решения судей. Ставка: полный бой за 2.45.

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    Маддалена — Холлэнд: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Маддалена пройти Холлэнда?
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