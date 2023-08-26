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    Защитит ли Усик все пояса в бою с Дюбуа?

    Усик — Дюбуа. Ставка (к. 1.52) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Усик — Дюбуа
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    Александр Усик
    26 августа состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Александром Усиком и Даниэелем Дюбуа. Ориентировочно начало боя в 23:59 мск. Усик — Дюбуа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александр Усик

    Усик сейчас является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. К очередной защите титулов украинец подходит после победы раздельным решением судей над Энтони Джошуа.

    Всего у украинского боксера 20 выигрышей и ни одного поражения в профессиональной карьере. В тяжелом весе для Александра это будет пятый поединок.

    Усик — выходец из первого тяжелого дивизиона, однако несмотря на меньшие габариты, он прекрасно держит удар и доставляет много проблем абсолютно любому сопернику.

    Невероятная скорость и точность ударов, постоянная смена направлений — одни из главных преимуществ Александра. Про ударную мощь украинца также не стоит забывать, ведь за карьеру у него 13 побед нокаутами.

    Даниэль Дюбуа

    Дюбуа не так давно заполучил статус обязательного претендента. В последнем поединке британец удосрочил Кевина Лерену в третьем раунде.

    Сейчас Даниэль идет на серии из четырех выигранных поединков кряду нокаутами. Всего в активе британца 19 побед и 18 из них были досрочными.

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    • У Дюбуа очень тяжелый удар, однако и уровень оппозиции у него был ранее довольно посредственный. Единственный поединок британца с топовым соперником закончился неудачно.

    В ноябре 2020-го Даниэль уступил соотечественнику Джо Джойсу нокаутом в десятом раунде. Тогда Дюбуа потерпел первое и пока что единственное поражение в своей карьере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Усика явным фаворитом в данном поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.09. На победу Дюбуа предлагают сделать ставку за 7.65.

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    Несмотря на хорошую статистику, британцу по уровню и навыкам еще далеко до Усика. Даже тренерский штаб Даниэля отмечал, что у него мало шансов на успех в этой встрече.

    Александр будет постоянно прессинговать своего соперника, пробивая его джебом. Ввиду отсутствия опыта на столь высокому уровне, бой с украинцем для Дюбуа может закончиться также, как и встреча против Джойса. Ставка: победа Александра Усика нокаутом за 1.52.

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    Усик — Дюбуа: прогноз, ставка (1.52), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Усик все пояса в бою с Дюбуа?
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