ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал Андрес Иньеста, Лионель Месси и Хави От Роналдиньо до Месси. Топ-10 игроков «Барселоны» в 21-м веке «Милан» — «Интер»Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
    Все новости спорта

    Сможет ли Жаилтон Алмейда пройти Жаирзиньо Розенстрайка?

    Алмейда — Розенстрайк. Прогноз (к. 1.53) и ставки на бой, UFC Charlotte, 14 мая 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сирил Ган Прогнозы на Александр Волков
    Прогноз и ставки на Алмейда — Розенстрайк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жаилтон Алмейда
    14 мая состоится бой в рамках турнира UFC Charlotte между Жаилтоном Алмейдой и Жаирзиньо Розенстрайком в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:10 мск. Алмейда — Розенстрайк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жаилтон Алмейда

    Бразильский боец подходит к данному поединку на серии из трех выигранных встреч кряду. В своем предыдущем бою Алмейда уже во втором раунде разобрался с Шамилем Абдурахимовым.

    Сейчас Жаилтон располагается на 12-й позиции в рейтинге, но при этом считается потенциальным кандидатом на попадание в топ-5. Примечательно, что бразильский проспект является выходцем из полутяжелого веса.

    Подъем в более высокую категорию не вызвал проблем у него. Невероятная скорость и взрывная сила делают Жаилтона крайне опасным бойцом в тяжелом весе.

    Причем в самой сильной лиге мира каждого предыдущего соперника Алмейда деклассировал не позднее, чем во втором раунде.

    Жаирзиньо Розенстрайк

    Суринамский боец уже прошел свой пик и сейчас девятый номер рейтинга плавно сходит на нет. Жаирзиньо крайне нестабилен. В предыдущих пяти встречах на его счету 3 поражения.

    Розенстрайк уступил трем представителям топ-10: Кертису Блейдсу, Сирилу Гану и Александру Волкову. Последнему и вовсе проиграл нокаутом за одну минуту.

  • Розенстрайк сразится с Алмейдой, Смит встретится с Уокером. Анонс карда UFC Charlotte
  • Жаилтон Алмейда и Джонни Уокер могут подняться сразу на несколько позиций в рейтинге
  • 10/05/2023

    • Конкурировать Розенстрайку удается только с бойцами второго эшелона. И на данном отрезке из пяти встреч победы у него были побед над Крисом Дакасом и Аугусто Сакаи.

    Сильная сторона Жаирзиньо — нокаутирующая мощь. Однако выступать против агрессивных соперников, задающих высокий темп у суринамца не получается.

    Прогноз и ставка

    В данной встрече букмекеры считают Жаилтона Алмейду явным фаворитом. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.19. На успех Розенстрайка можно поставить за 4.95.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Встреча будет проходить в формате пяти раундов. Однако в тяжелом весе такие поединки редко доходят до решения. С учетом текущей формы Жаилтона вероятность досрочного финиша крайне велика.

    Розенстрайк плавно отходит на второй план, и лучше он уже не станет. Бразилец, напротив, продолжает прогрессировать. Причем еще ни один из его соперников в UFC не продержался даже до третьего отрезка. Ставка: победа Жаилтона Алмейды в 1-2 раундах за 1.53.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Ву — Черундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Контавейт — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вавринка — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шевченко — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Кецманович — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ван де Зандсхулп — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хачанов — Баррер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Словакия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызылкум — Олимпик Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пигато — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Хегельман Литауэн — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алмейда — Розенстрайк: прогноз, ставка (1.53), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сможет ли Жаилтон Алмейда пройти Жаирзиньо Розенстрайка?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры