14 мая состоится бой в рамках турнира UFC Charlotte между Жаилтоном Алмейдой и Жаирзиньо Розенстрайком в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:10 мск. Алмейда — Розенстрайк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жаилтон Алмейда

Бразильский боец подходит к данному поединку на серии из трех выигранных встреч кряду. В своем предыдущем бою Алмейда уже во втором раунде разобрался с Шамилем Абдурахимовым.

Сейчас Жаилтон располагается на 12-й позиции в рейтинге, но при этом считается потенциальным кандидатом на попадание в топ-5. Примечательно, что бразильский проспект является выходцем из полутяжелого веса.

Подъем в более высокую категорию не вызвал проблем у него. Невероятная скорость и взрывная сила делают Жаилтона крайне опасным бойцом в тяжелом весе.

Причем в самой сильной лиге мира каждого предыдущего соперника Алмейда деклассировал не позднее, чем во втором раунде.

Жаирзиньо Розенстрайк

Суринамский боец уже прошел свой пик и сейчас девятый номер рейтинга плавно сходит на нет. Жаирзиньо крайне нестабилен. В предыдущих пяти встречах на его счету 3 поражения.

Розенстрайк уступил трем представителям топ-10: Кертису Блейдсу, Сирилу Гану и Александру Волкову. Последнему и вовсе проиграл нокаутом за одну минуту.

Конкурировать Розенстрайку удается только с бойцами второго эшелона. И на данном отрезке из пяти встреч победы у него были побед над Крисом Дакасом и Аугусто Сакаи.

Сильная сторона Жаирзиньо — нокаутирующая мощь. Однако выступать против агрессивных соперников, задающих высокий темп у суринамца не получается.

Прогноз и ставка

В данной встрече букмекеры считают Жаилтона Алмейду явным фаворитом. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.19. На успех Розенстрайка можно поставить за 4.95.

Встреча будет проходить в формате пяти раундов. Однако в тяжелом весе такие поединки редко доходят до решения. С учетом текущей формы Жаилтона вероятность досрочного финиша крайне велика.

Розенстрайк плавно отходит на второй план, и лучше он уже не станет. Бразилец, напротив, продолжает прогрессировать. Причем еще ни один из его соперников в UFC не продержался даже до третьего отрезка. Ставка: победа Жаилтона Алмейды в 1-2 раундах за 1.53.