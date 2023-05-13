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    Будет ли нокаут в поединке Смита и Уокера?

    Смит — Уокер. Прогноз (к. 1.75) и ставки на бой, UFC Charlotte, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Смит — Уокер
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    Джонни Уокер
    14 мая состоится бой в рамках турнира UFC Charlotte между Энтони Смитом и Джонни Уокером в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:40 мск. Смит — Уокер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Энтони Смит

    Американский полутяжеловес располагается на пятой строчке в ростере UFC. Причем ранее Смит даже доходил до титульника против Джона Джонса, которому проиграл решением.

    С тех пор Энтони перестал прогрессировать, но уровень топ-бойца он до сих пор держит. В активе американца есть победы над такими серьезными соперниками, как Александр Густафссон, Райан Спэнн, Волкан Оздемир и другие именитые бойцы.

    В последнем поединке Смит уступил нокаутом во втором раунде Магомеду Анкалаеву, но ранее он шел на серии из трех побед. Стилистически является ударником.

    И за карьеру у него 12 побед нокаутом. Ранее Смит подключал и борьбу, но в последнее время в партер идет крайне редко, предпочитая драться только в стойке.

    Джонни Уокер

    Джонни сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. К очередному бою он подходит после яркой победы нокаутом в первом раунде над Полом Крейгом. А всего в пяти предыдущих встречах у него 3 выигрыша и 2 поражения.

    Уокер является универсалом. Он обладает хорошей базой БЖЖ и кикбоксинга. Примечательно, что бои с его участием редко доходят до решения судей.

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    • А 3 свои последних победы бразильский полутяжеловес ожидал в первом раунде. Уокер действует в октагоне крайне нестандартно. И в активе у него всегда припрятаны тактические заготовки.

    От Джонни стоит ожидать эффектных ударов ногами с разворота, вертушек, бэкфистов и других подобных приемов. При этом у бразильца высокая точность попаданий. 57% его ударов стабильно доходят до цели.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в предстоящем бою небольшое преимущество отдают Джонни Уокеру. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.83. На победу Смита дают коэффициент 2.02.

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    Поединок между такими бойцами должен быть максимально ярким и с большим количеством разменов на ближней дистанции. Уокер и Смит являются ярко выраженными панчерами.

    У них у обоих за карьеру 24 победы нокаутом. Вряд ли такой поединок может дойти до судейского решения. Ставка: бой закончится нокаутом за 1.75.

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    Смит — Уокер: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли нокаут в поединке Смита и Уокера?
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