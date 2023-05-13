Энтони Смит
Американский полутяжеловес располагается на пятой строчке в ростере UFC. Причем ранее Смит даже доходил до титульника против Джона Джонса, которому проиграл решением.
С тех пор Энтони перестал прогрессировать, но уровень топ-бойца он до сих пор держит. В активе американца есть победы над такими серьезными соперниками, как Александр Густафссон, Райан Спэнн, Волкан Оздемир и другие именитые бойцы.
В последнем поединке Смит уступил нокаутом во втором раунде Магомеду Анкалаеву, но ранее он шел на серии из трех побед. Стилистически является ударником.
И за карьеру у него 12 побед нокаутом. Ранее Смит подключал и борьбу, но в последнее время в партер идет крайне редко, предпочитая драться только в стойке.
Джонни Уокер
Джонни сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. К очередному бою он подходит после яркой победы нокаутом в первом раунде над Полом Крейгом. А всего в пяти предыдущих встречах у него 3 выигрыша и 2 поражения.
Уокер является универсалом. Он обладает хорошей базой БЖЖ и кикбоксинга. Примечательно, что бои с его участием редко доходят до решения судей.
А 3 свои последних победы бразильский полутяжеловес ожидал в первом раунде. Уокер действует в октагоне крайне нестандартно. И в активе у него всегда припрятаны тактические заготовки.
От Джонни стоит ожидать эффектных ударов ногами с разворота, вертушек, бэкфистов и других подобных приемов. При этом у бразильца высокая точность попаданий. 57% его ударов стабильно доходят до цели.
Прогноз и ставка
Букмекеры в предстоящем бою небольшое преимущество отдают Джонни Уокеру. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.83. На победу Смита дают коэффициент 2.02.
Поединок между такими бойцами должен быть максимально ярким и с большим количеством разменов на ближней дистанции. Уокер и Смит являются ярко выраженными панчерами.
У них у обоих за карьеру 24 победы нокаутом. Вряд ли такой поединок может дойти до судейского решения. Ставка: бой закончится нокаутом за 1.75.