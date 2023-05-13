14 мая состоится бой в рамках турнира UFC Charlotte между Энтони Смитом и Джонни Уокером в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:40 мск. Смит — Уокер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Энтони Смит

Американский полутяжеловес располагается на пятой строчке в ростере UFC. Причем ранее Смит даже доходил до титульника против Джона Джонса, которому проиграл решением.

С тех пор Энтони перестал прогрессировать, но уровень топ-бойца он до сих пор держит. В активе американца есть победы над такими серьезными соперниками, как Александр Густафссон, Райан Спэнн, Волкан Оздемир и другие именитые бойцы.

В последнем поединке Смит уступил нокаутом во втором раунде Магомеду Анкалаеву, но ранее он шел на серии из трех побед. Стилистически является ударником.

И за карьеру у него 12 побед нокаутом. Ранее Смит подключал и борьбу, но в последнее время в партер идет крайне редко, предпочитая драться только в стойке.

Джонни Уокер

Джонни сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. К очередному бою он подходит после яркой победы нокаутом в первом раунде над Полом Крейгом. А всего в пяти предыдущих встречах у него 3 выигрыша и 2 поражения.

Уокер является универсалом. Он обладает хорошей базой БЖЖ и кикбоксинга. Примечательно, что бои с его участием редко доходят до решения судей.

А 3 свои последних победы бразильский полутяжеловес ожидал в первом раунде. Уокер действует в октагоне крайне нестандартно. И в активе у него всегда припрятаны тактические заготовки.

От Джонни стоит ожидать эффектных ударов ногами с разворота, вертушек, бэкфистов и других подобных приемов. При этом у бразильца высокая точность попаданий. 57% его ударов стабильно доходят до цели.

Прогноз и ставка

Букмекеры в предстоящем бою небольшое преимущество отдают Джонни Уокеру. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.83. На победу Смита дают коэффициент 2.02.

Поединок между такими бойцами должен быть максимально ярким и с большим количеством разменов на ближней дистанции. Уокер и Смит являются ярко выраженными панчерами.

У них у обоих за карьеру 24 победы нокаутом. Вряд ли такой поединок может дойти до судейского решения. Ставка: бой закончится нокаутом за 1.75.