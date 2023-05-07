7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Мариной Родригез и Вирной Яндиробой в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 03:05 мск. Родригез — Яндироба: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марина Родригез

Марина не так давно шла на серии из четырех побед кряду и располагалась на третьей строчке в рейтинге. Однако после поражения нокаутом от Аманды Лемос она потеряла 2 позиции.

Тем не менее, бразильянка всегда являлась крайне неудобной соперницей для всех топов в своем дивизионе. Хорошая ударная техника и высокая точность попаданий не раз спасали Родригез в тяжелых поединках.

Борется она крайне редко, но при этом успешно обороняется от тейкдаунов, блокируя 54% попыток проходов в ноги. В стойке пропускает не более пяти акцентированных ударов в минуту.

Марина предпочитает работать в спокойном темпе. У нее быстрые руки, и она умело наказывает соперниц за ошибки. По всем значимым статистическим показателям Родригез соответствует бойцу топ-уровня.

Вирна Яндироба

В отличии от предстоящей соперницы Вирна не отличается стабильностью. Сейчас она занимает девятую позицию в рейтинге, подходя к очередной встрече после двух побед и двух поражений.

Сильная сторона Яндиробы — это партер. Однако в ее активе были победы сабмишнами только над середняками. Если брать встречи с представителями рейтинга, то и Дерн, и Рибас она уступила решением.

В стойке Вирна работает мало. Она наносит только по 3 акцентированных удара в минуту и в большей степени полагается на борьбу. За карьеру у нее 10 побед сабмишном и только одна нокаутом.

Лучший расклад для Яндиробы — это досрочная победа в первом раунде. На дистанции она смотрится не очень убедительно. Если не удалось финишировать оппонента до начала третьего раунда, то далее Вирна проигрывает по очкам.

Прогноз и ставка

Марина Родригез, по мнению букмекеров, является фаворитом в данной встрече. На ее победу можно поставить за 1.73. На успех Яндиробы дают коэффициент 2.16.

Если учесть хорошую защиту Марины от тейкдаунов, то у соперницы шансов на очередную викторию не так и много. Яндироба хороша только на земле, но против топовых ударниц она часто выглядит бессильной.

Возможно, Вирне придется большую часть встречи действовать вторым номером и рассчитывать только на случайную ошибку противницы. Ставка: победа Марины Родригез за 2.16.