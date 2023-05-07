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    Сможет ли Марина Родригез закрыть предыдущее поражение?

    Родригез — Яндироба. Прогноз (к. 1.73) и ставки на бой, UFC 288, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Родригез — Яндироба
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    Марина Родригез
    7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Мариной Родригез и Вирной Яндиробой в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 03:05 мск. Родригез — Яндироба: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марина Родригез

    Марина не так давно шла на серии из четырех побед кряду и располагалась на третьей строчке в рейтинге. Однако после поражения нокаутом от Аманды Лемос она потеряла 2 позиции.

    Тем не менее, бразильянка всегда являлась крайне неудобной соперницей для всех топов в своем дивизионе. Хорошая ударная техника и высокая точность попаданий не раз спасали Родригез в тяжелых поединках.

    Борется она крайне редко, но при этом успешно обороняется от тейкдаунов, блокируя 54% попыток проходов в ноги. В стойке пропускает не более пяти акцентированных ударов в минуту.

    Марина предпочитает работать в спокойном темпе. У нее быстрые руки, и она умело наказывает соперниц за ошибки. По всем значимым статистическим показателям Родригез соответствует бойцу топ-уровня.

    Вирна Яндироба

    В отличии от предстоящей соперницы Вирна не отличается стабильностью. Сейчас она занимает девятую позицию в рейтинге, подходя к очередной встрече после двух побед и двух поражений.

    Сильная сторона Яндиробы — это партер. Однако в ее активе были победы сабмишнами только над середняками. Если брать встречи с представителями рейтинга, то и Дерн, и Рибас она уступила решением.

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    • В стойке Вирна работает мало. Она наносит только по 3 акцентированных удара в минуту и в большей степени полагается на борьбу. За карьеру у нее 10 побед сабмишном и только одна нокаутом.

    Лучший расклад для Яндиробы — это досрочная победа в первом раунде. На дистанции она смотрится не очень убедительно. Если не удалось финишировать оппонента до начала третьего раунда, то далее Вирна проигрывает по очкам.

    Прогноз и ставка

    Марина Родригез, по мнению букмекеров, является фаворитом в данной встрече. На ее победу можно поставить за 1.73. На успех Яндиробы дают коэффициент 2.16.

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    Если учесть хорошую защиту Марины от тейкдаунов, то у соперницы шансов на очередную викторию не так и много. Яндироба хороша только на земле, но против топовых ударниц она часто выглядит бессильной.

    Возможно, Вирне придется большую часть встречи действовать вторым номером и рассчитывать только на случайную ошибку противницы. Ставка: победа Марины Родригез за 2.16.

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    Родригез — Яндироба: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сможет ли Марина Родригез закрыть предыдущее поражение?
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