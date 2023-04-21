5 самых ярких побед Хорхе Масвидаля

Вспоминаем самые зрелищные выступления одной из самых больших звезд UFC

Хорхе Масвидаль против Майкла Кьезы

Для Хорхе встреча с Майклом Кьезой в июле 2013 года была только второй в UFC. Тогда американец выступал в легкой весовой категории, а в своем дебютном бою он единогласным решением судей одолел Тима Минса.

Очередной соперник был примерно такого же класса, как и сам Масвидаль. Майкл вполне мог выиграть тот поединок, но его погубило желание сыграть на публику. К концу второго раунда Кьеза пробил мидл-кик, но Хорхе поймал его ногу.

Боец захотел выбраться из неудобного положения эффектным ударом с разворота. В итоге Кьеза потерял равновесие и оказался, стоя на коленях, на канвасе. Ему больше ничего не оставалось, как попытаться пройти в ноги, но и этот фокус Масвидаль предугадал.

Далее Майкл злополучно угодил в ловушку соперника. Голова Кьезы оказалась под рукой, а Хорхе сразу же принялся душить обескровленного оппонента. Выбраться из гильотины у Майкла не получилось и Масвидаль одержал свою первую досрочную победу в UFC.

Хорхе Масвидаль против Дональда Серроне

Дональд Серроне globallookpress.com

Поединок против «Ковбоя» состоялся в январе 2017-го уже в полусреднем дивизионе. К тому времени оба бойца обзавелись неплохой репутацией, а руководству промоушена их очная встреча показалась очень интересной затеей.

Собственная говоря, так и получилось, ведь концовка того поединка точно не могла разочаровать болельщиков на трибунах. Хорхе с Дональдом выдали интересный первый раунд и такая же рубка в стойке продолжилась после перерыва.

«Ковбой» начал работать по корпусу ногами, но слишком сильно раскрылся и пропустил мощный правый боковой прямо в челюсть. Серроне был сильно потрясен и сразу же рухнул на канвас, а Хорхе принялся добивать его.

Финишировать оппонента с первой попытки не удалось, потому как Дональд поднялся на ноги, но все же находился в невыгодной позиции. «Ковбой» оказался зажатым у сетки, а Хорхе продолжал расстреливать его.

Серроне был в глухой обороне и ему приходилось думать только о том, чтобы пропустить, как можно меньше ударов. После ряда очередных попаданий по корпусу судья остановил поединок, присудив Масвидалю победу техническим нокаутом.

Хорхе Масвидаль против Даррена Тила

В марте 2019-го Масвидаль встретился с бывшим претендентом на титул в полусреднем дивизионе Дарреном Тилом. Англичанин подходил к этому бою после досрочного поражения от Тайрона Вудли.

Вернуть на чемпионский путь Тила могла победа над таким крепким соперником, как Масвидаль. Британец выходил на этот поединок в качестве фаворита, но оправдать свой статус так и не сумел.

Во втором раунде Хорхе выбросил левый хук, после которого Тил начал падать на землю. Но во время падения соперника Масвидаль сумел нанести еще несколько ударов. Бывший претендент на титул закончил этот бой поражением глухим нокаутом.

За столь яркую победу Хорхе получил бонус за выступление вечера. Именно тот нокаут начал звездный винстрик американца в полусреднем дивизионе. Масвидаль далее стал получать гораздо больше внимания, а его гонорары заметно выросли.

А вот для Тила после такой неудачи, напротив, все пошло по наклонной. Британец так и не сумел выйти на победный путь и приблизиться к той форме, которую демонстрировал ранее.

Хорхе Масвидаль против Бена Аскрена

Нокаут за 5 секунд Хорхе Масвидал vs Бен Аскрен

Эта встреча получилась исторической не только для самого Масвидаля, но и для всего промоушена. Поединок против Аскрена состоялся 6 июля 2019 года. Это была очень интригующая встреча. Для Бена тот поединок должен был стать вторым в UFC.

В своем дебюте он довольно спорно одолел Робби Лоулера удушающим приемом в первом раунде. Ввиду ранней остановки со стороны судьи в предыдущей встрече со стопроцентной вероятностью верить в успех Аскрена в поединке с Масвидалем было нельзя.

Но Бен являлся довольно хайповым персонажем с момента своего прихода в промоушен. Своими интересными диалогами он разбавлял любую скучную пресс-конференцию.

Тогда, не проведя еще ни одного поединка в UFC, бывший чемпион Bellator начал кидать вызовы всем топам в организации Даны Уайта. Того же Масвидаля Аскрен не воспринимал, как серьезного соперника, за что был очень жестоко наказан.

Базовый борец Бен сразу же кинулся в ноги, а Хорхе, прочитав его действия, выбросил колено, которое пришлось точно в голову разговорчивого соперника. Аскрен пластом рухнул на землю, а Масвидаль нанес по нему еще несколько ударов.

Судья оттащил Хорхе от лежащего оппонента, остановив поединок на пятой секунде. Таким образом, Масвидаль установил рекорд, оформив самую быструю победу в истории промоушена.

Хорхе Масвидаль против Нейта Диаса

Нейт Диас globallookpress.com

В ноябре все того же 2019 года Масвидаля ждал очередной громкий поединок против Нейта Диаса. К их противостоянию организаторы даже ввели специальный пояс BMF. Оба бойца всегда считали себя настоящими гангстерами и их встреча носила особый характер.

Нейт на тот момент тоже был большой звездой в UFC. Его поединок с Хорхе был интересным во всех смыслах. Каждый из них еще не сказал своего последнего слова в титульной гонке, да и с точки зрения продажи платных телетрансляции бой для UFC выглядел максимально выгодным.

Но несмотря на весь ажиотаж и раскрутку, конкурентного противостояния так и не получилось. На протяжении трех раундов Хорхе просто избивал Нейта. На этот раз Диаса даже не спасали его быстрые руки.

Если у него начинало что-то получаться в стойке, то Масвидаль мгновенно подключал борьбу. Хорхе разбивал своего соперника в гранд-энд-паунде, но невероятная живучесть Диаса спасла его от нокаута.

Однако по окончании третьего раунда медицинская бригада остановила поединок ввиду серьезных гематом на лице Нейта. Диасу присудили поражение, а тот успех стал для Масвидаля последним в промоушене.

Далее он дважды проиграл в поединке за титул в полусреднем весеКамару Усману, а потом сам оказался в роли боксерского мешка в противостоянии с Колби Ковингтоном. Последний бой Хорхе состоялся 8 апреля 2023 года против Гилберта Бернса. Ту встречу американец проиграл единогласным решением судей, после чего сложил перчатки.