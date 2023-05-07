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    Сохранит ли Добер место в топ-15 легковесов UFC?

    Добер — Фревола. Прогноз (к. 1.43) и ставки на бой, UFC 288, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Добер — Фревола
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    Дрю Добер
    7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Дрю Добером и Мэттом Фреволой в легком весе. Ориентировочно начало боя в 04:35 мск. Добер — Фревола: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дрю Добер

    Дрю на данный момент располагается на 14-й строчке в рейтинге легкой весовой категории. Сейчас 34-летний американец идет на серии из трех побед кряду.

    В своем предыдущем поединке Добер во втором раунде нокаутировал Бобби Грина. Ранее Дрю также удосрочил Рафаэля Алвеса и Теренса Маккинни. Американец является представителем БЖЖ и кикбоксинга.

    Однако в партер в последнее время идет очень редко и предпочитает драться в стойке. Дрю крайне опасен в первом раунде. За карьеру у него 9 досрочных побед в стартовой пятиминутке.

    Не исключено, что он вновь пойдет вперед уже с самых первых секунд встречи. Очередной быстрый финиш приведет Добера к поединку с более статусным оппонентом из топ-10.

    Мэтт Фревола

    Мэтт подходит к данной встрече после двух побед кряду нокаутом. Как и его предстоящий соперник, Фревола предпочитает биться в стойке. Однако он и сам нередко пропускает много ударов.

    Широко расставленные руки и постоянное желание зарубиться нередко заканчивались для него поражениями. Так, к примеру, он проиграл тому же Теренсу Маккинни нокаутом в первом раунде.

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    • По статистике Фревола пропускает по 9 акцентированных попаданий за минуту, что довольно много. Проблемы на блоке могут стать главным оружием его предстоящего соперника.

    Возможно, Фреволе стоит попробовать затянуть Добера в партер. Однако сам Мэтт побеждал в последний раз сабмишном в 2017-м еще на претендентской серии Даны Уайта.

    Прогноз и ставка

    В данном бою букмекеры отдают предпочтение Дрю Доберу. На его победу можно поставить за 1.43. На успех Фреволы предлагают коэффициент 2.93.

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    Для Мэтта нынешний соперник стилистически является очень удобным. Однако проблемы на блоке в стойке могут обернуться для него очередным нокаутом.

    Добер очень крепкий боец с хорошо поставленным ударом. Причем во встречах с середняками 14-й номер рейтинга действует первым номером. При этом он задает крайне высокий темп уже в самом начале боя. И с таким прессингом Фревола может не справиться. Ставка: победа Дрю Добера за 1.43.

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    Добер — Фревола: прогноз, ставка (1.43), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Добер место в топ-15 легковесов UFC?
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