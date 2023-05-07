7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Дрю Добером и Мэттом Фреволой в легком весе. Ориентировочно начало боя в 04:35 мск. Добер — Фревола: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дрю Добер

Дрю на данный момент располагается на 14-й строчке в рейтинге легкой весовой категории. Сейчас 34-летний американец идет на серии из трех побед кряду.

В своем предыдущем поединке Добер во втором раунде нокаутировал Бобби Грина. Ранее Дрю также удосрочил Рафаэля Алвеса и Теренса Маккинни. Американец является представителем БЖЖ и кикбоксинга.

Однако в партер в последнее время идет очень редко и предпочитает драться в стойке. Дрю крайне опасен в первом раунде. За карьеру у него 9 досрочных побед в стартовой пятиминутке.

Не исключено, что он вновь пойдет вперед уже с самых первых секунд встречи. Очередной быстрый финиш приведет Добера к поединку с более статусным оппонентом из топ-10.

Мэтт Фревола

Мэтт подходит к данной встрече после двух побед кряду нокаутом. Как и его предстоящий соперник, Фревола предпочитает биться в стойке. Однако он и сам нередко пропускает много ударов.

Широко расставленные руки и постоянное желание зарубиться нередко заканчивались для него поражениями. Так, к примеру, он проиграл тому же Теренсу Маккинни нокаутом в первом раунде.

По статистике Фревола пропускает по 9 акцентированных попаданий за минуту, что довольно много. Проблемы на блоке могут стать главным оружием его предстоящего соперника.

Возможно, Фреволе стоит попробовать затянуть Добера в партер. Однако сам Мэтт побеждал в последний раз сабмишном в 2017-м еще на претендентской серии Даны Уайта.

Прогноз и ставка

В данном бою букмекеры отдают предпочтение Дрю Доберу. На его победу можно поставить за 1.43. На успех Фреволы предлагают коэффициент 2.93.

Для Мэтта нынешний соперник стилистически является очень удобным. Однако проблемы на блоке в стойке могут обернуться для него очередным нокаутом.

Добер очень крепкий боец с хорошо поставленным ударом. Причем во встречах с середняками 14-й номер рейтинга действует первым номером. При этом он задает крайне высокий темп уже в самом начале боя. И с таким прессингом Фревола может не справиться. Ставка: победа Дрю Добера за 1.43.