7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Икрамом Алискеровым и Филом Хоузом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:10 мск. Алискеров — Хоуз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Икрам Алискеров

Для Икрама данный поединок будет дебютным в сильнейшем промоушене мира. И к своему первому бою российский средневес подходит после пяти побед кряду.

В предыдущей встрече Алискеров уже в первом раунде финишировал сабмишном Марио Соузу в рамках претендентской серии Даны Уайты. А всего в активе россиянина 13 побед и одно поражение в карьере.

Единственный, кому проиграл Алискеров, был Хамзат Чимаев (нокаут в первом раунде). Как и многие российские бойцы, Икрам является представителем борьбы.

Он неплохо контролирует соперников на канвасе, а далее занимает выгодную позицию и финиширует их. Как раз, об этом говорят 5 побед в карьере болевыми и удушающими.

Фил Хоуз

Американский боец в последнее время выступает крайне нестабильно. Фил далек от попадания в рейтинг, и сейчас в его активе 2 победы в предыдущих четырех встречах.

Пик Хоуза прошел после двух выигрышей в боях с Кайлом Дакасом и Нассурдином Имавовым. А далее он упал в нокаут от Криса Кертиса и Романа Долидзе.

В 34 года американец плавно идет на спад. У него есть проблемы как в стойке, так и в партере. Причем Хоуз не умеет рассчитывать силы во время поединка.

Американец с первых секунд задает высокий темп, а далее выдыхается во втором и третьем раундах. В стартовой пятиминутке у Фила 6 побед в профессиональной карьере.

Пожалуй, в данной встрече он может рассчитывать только на случайный нокаут на старте боя. Далее же перебить Алискерова по очкам ему будет тяжело.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение Икраму Алискерову, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.40. На успех Фила Хоуза можно поставить с коэффициентом за 3.05.

Американец является очень удобным соперником для дебютанта лиги. Фил уже на спаде и идет серии из двух досрочных поражений. Да и с сильными борцами он всегда смотрелся довольно блекло.

Ввиду своей нынешней формы Алискеров должен уверенно выигрывать эту встречу. Хоуз не является тем соперником, который может доставить россиянину проблемы. Ставка: Победа Икрама Алискерова за 1.40.