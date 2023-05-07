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    Победит ли Алискеров в дебютном бою в UFC?

    Алискеров — Хоуз. Прогноз (к. 1.40) и ставки на бой, UFC 288, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алискеров — Хоуз
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    Фил Хоуз (справа)
    7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Икрамом Алискеровым и Филом Хоузом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:10 мск. Алискеров — Хоуз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Икрам Алискеров

    Для Икрама данный поединок будет дебютным в сильнейшем промоушене мира. И к своему первому бою российский средневес подходит после пяти побед кряду.

    В предыдущей встрече Алискеров уже в первом раунде финишировал сабмишном Марио Соузу в рамках претендентской серии Даны Уайты. А всего в активе россиянина 13 побед и одно поражение в карьере.

    Единственный, кому проиграл Алискеров, был Хамзат Чимаев (нокаут в первом раунде). Как и многие российские бойцы, Икрам является представителем борьбы.

    Он неплохо контролирует соперников на канвасе, а далее занимает выгодную позицию и финиширует их. Как раз, об этом говорят 5 побед в карьере болевыми и удушающими.

    Фил Хоуз

    Американский боец в последнее время выступает крайне нестабильно. Фил далек от попадания в рейтинг, и сейчас в его активе 2 победы в предыдущих четырех встречах.

    Пик Хоуза прошел после двух выигрышей в боях с Кайлом Дакасом и Нассурдином Имавовым. А далее он упал в нокаут от Криса Кертиса и Романа Долидзе.

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    • В 34 года американец плавно идет на спад. У него есть проблемы как в стойке, так и в партере. Причем Хоуз не умеет рассчитывать силы во время поединка.

    Американец с первых секунд задает высокий темп, а далее выдыхается во втором и третьем раундах. В стартовой пятиминутке у Фила 6 побед в профессиональной карьере.

    Пожалуй, в данной встрече он может рассчитывать только на случайный нокаут на старте боя. Далее же перебить Алискерова по очкам ему будет тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение Икраму Алискерову, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.40. На успех Фила Хоуза можно поставить с коэффициентом за 3.05.

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    Американец является очень удобным соперником для дебютанта лиги. Фил уже на спаде и идет серии из двух досрочных поражений. Да и с сильными борцами он всегда смотрелся довольно блекло.

    Ввиду своей нынешней формы Алискеров должен уверенно выигрывать эту встречу. Хоуз не является тем соперником, который может доставить россиянину проблемы. Ставка: Победа Икрама Алискерова за 1.40.

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    Алискеров — Хоуз: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Победит ли Алискеров в дебютном бою в UFC?
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