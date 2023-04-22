Холлоуэй показал свою мощь в бою с Алленом. Макс намерен получить еще один бой с Волкановски

Макс одолел Арнольда Аллена и теперь готов к новым вызовам

Бой с Холлоуэем обернулся для Арнольда первым поражением в UFC

Английский боец дебютировал в UFC июне 2015 года. И до поединка с Максом он одержал 10 побед кряду, пройдя в трех последних встречах серьезных соперников в лице Содика Юсуффа, Дэна Хуккера и Кэлвина Катара.

В итоге четвертая позиция в рейтинге полулегкого дивизиона и Арнольд буквально в шаге титульного поединка. Да и ввиду предыдущего неудачного выступления Холлоуэя в противостоянии с Волкановски у англичанина были очень хорошие шансы на успех.

Но Макс показал, чего он стоит, и очередной серьезный соперник его не смутил. Тактика бывшего чемпиона полулегкого веса заключалась в том, чтобы постоянно отбивать и корпус оппонента ногами.

Постоянные мидл-кики и фронт-кики в область живота не позволяли англичанину подобраться на удобную для него дистанцию. Особенно наглядно это было видно в третье раунде, когда после ряда пропущенных ударов Арнольд уже перестал так активно идти вперед, как ранее.

У Аллена неплохо получалось взрываться на одиночные удары. Так к примеру, пару хуков и одиночных хед-киков даже немного потрясли Макса. Однако бывший обладатель пояса обладает невероятной физической подготовкой и прекрасной стойкостью.

Арнольд Аллен и Макс Холлоуэй globallookpress.com

Любой другой боец мог бы поплыть после столь мощных попаданий, но только не Холлоуэй. Первый и четвертый раунд Макс забрал довольно уверенно. Второй и третий также были в его активе, но с минимальным преимуществом.

Англичанин бросил все силы на последний рывок в заключительном отрезке. Порой, Аллен забывал про оборону и постоянно шел вперед. Однако ставка на прессинг не сработала, потому как бывший чемпион удачно уходил из-под него.

Пятиминутку однозначно забрал Арнольд, но особого урона Холлоуэй не понес. Если учесть, что предыдущие 20 минут проходили под контролем Макса, то ему оставалось просто довести дело до финального свистка в пятом раунде.

С данной задачей Макс прекрасно справился, а его победа единогласным решением судей — логичный и справедливый результат. После такого вступления вопросов к американцу быть просто не может. Холлоуэй по-прежнему боец элитного уровня, достойный драться за пояс.

Аллену придется начинать все по новой

Арнольд Аллен globallookpress.com

Если перед боем с Холлоуэем англичанин был в шаге от титульного боя, то теперь ему вновь придется доказывать право главного претендента. Следующий поединок британца будет с соперником, который ниже него по рейтингу.

И одним из потенциальных кандидатов является непобедимый российский боец Мовсар Евлоев, занимающий на данный момент десятую строчку в списке полулегковесов.

Сейчас в его активе 16 побед и ни одного поражения профессиональной карьере. В случае очередного успеха в поединке с Брайсом Митчеллом ему точно дадут соперника из топ-5.

С большей долей вероятности им станет именно Аллен, потому что у всех остальных бойцов уже есть оппоненты, а о сроках восстановления травмированного Брайна Ортеги, занимающего третью позицию, до сих пор неизвестно.

И такой бой для англичанина будет более тяжелым, чем встреча с Холлоуэем. Арнольд зарекомендовал себя, как отличный ударник, но он еще ни разу не встречался с топовым борцом.

Шанс получить второе поражение кряду очень велик и после такого титульник отложится еще на более долгий срок. Конкуренция в полулегком весе сейчас очень высокая. В силе действующего чемпиона Волкановски после конкурентного боя против Махачева в легком весе вряд ли можно усомниться.

Прямо на пятки австралийцу продолжают наступать Яир Родригез и Макс Холлоуэй. Также в первую пятерку рейтинга полулегковесов рвутся вышеупомянутый Мовсар Евлоев, Гига Чикадзе и Илия Топурия.

Не затеряться в такой компании Арнольду будет крайне тяжело. Но британец своим поражением в бою с Холлоуэем подписал себе приговор на последующие поединки со стилистически неудобными соперниками.

Макс в ожидании четвертого поединка с Волкановски

Александр Волкановски vs Макс Холлоуэй 3: Полный бой

Ранее американский боец уже трижды проиграл Александру Волкановски в титульном поединке. После стольких встреч многие эксперты считают, что их очередное противостояние уже не имеет смысла.

Однако кроме австралийца за последние несколько лет Макс в полулегком весе никому не проигрывал. Нового соперника подобрать для Холлоуэя сейчас крайне сложно, а давать ему поединки с бойцами из конца первой десятки рейтинга просто неуважение.

Правда из топ-5 он дрался со всеми кроме Джоша Эммета. За временный пояс бой Холлоуэю тоже не дадут, потому как этим титулом сейчас владеет его бывший соперник Яир Родригез.

Какие варианты развития карьеры у бывшего чемпиона? Возможно, ему придется подождать бойца, который в скором времени ворвется в топ-5. Первым таким кандидатом является Илия Топурия, чей следующий поединок пройдет против Джоша Эммета.

Но готов ли сам Макс ждать несколько месяцев? На этот вопрос ответить тоже сложно, ведь тратить время впустую нерационально. Получается, что победа над Алленом поставил Холлоуэя в не менее трудное положение, чем поверженного соперника.

Зрители, конечно же, хотят увидеть четвертый бой с Волкановски. Их противостояние уже вошло в историю UFC, а все предыдущие встречи получились очень богатыми на события.

Но глава промоушена Дана Уайт пока что категорически против этого поединка. И ввиду таких обстоятельств может быть Максу и вправду стоит задуматься о переходе в легкий вес?

Ведь получить новый для себя вызов с условными Гейджи или Оливейрой гораздо интересней, чем драться по второму кругу с теми, кого уже побил в полулегком дивизионе.