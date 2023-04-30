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    Одержит ли победу Ирина Алексеева в дебютном бою в UFC?

    Эггер — Алексеева. Прогноз (к. 3.45) и ставки на бой, UFC Vegas 72, 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эггер — Алексеева
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    Стефани Эггер
    30 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 72 между Стефани Эггер и Ириной Алексеевой в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 00:30 мск. Эггер — Алексеева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Стефани Эггер

    Стефани является очень опытным бойцом, однако до топ-15 добраться она пока никак не может. В одной из недавних встреч с Майрой Силвой, являющейся представительной рейтинга женского легчайшего дивизиона UFC, Эггер потерпела поражение решением.

    Швейцарка предпочитает возить своих соперниц в партере и во встречах с бойцами второго эшелона у нее это неплохо получается. Но в противостояниях с более молодыми и физически крепкими соперницами ее тейкдауны не работают.

    Стоит отметить, что 4 из пяти поединков с участием Стефани в UFC заканчивались досрочно. Она не жалеет сил и постоянно идет ва-банк, пытаясь финишировать противниц.

    Примечательно, что швейцарка сгоняет к своим поединкам 7-8 килограммов, однако в октагоне преимущество в габаритах практически не ощущается.

    Ирина Алексеева

    Ирина свой предыдущий поединок провела в Bellator против Стефани Пэйдж, которую одолела судейским решением. Всего в активе россиянки 4 победы и одно поражение в профессиональной карьере.

    Алексеева предпочитает драться в стойке ввиду хорошей кикбоксерской базы. Однако еще никто из предыдущих соперниц не сумел финишировать ее на земле.

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    • Да и в активе самой Ирины есть одна победа сабмишном над Златой Шефтор. В грэпплинге россиянка постепенно прогрессирует и поэтому легкой мишенью для Эггер точно не станет.

    Алексеева умеет действовать не только первым номером. Она также неплохо выбрасывает удары ногами с задней линии, умеет быстро сокращать дистанцию и резко контратаковать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече считают фаворитом Стефани Эггер, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.33. На успех Алексеевой дают коэффициент 3.45.

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    Если учесть, что Эггер полагается только на навыки в партере, то в стойке у нее возникнут в этом бою проблемы. Если учесть неплохую защиту россиянки от тейкдаунов, Ирина вполне способна нивелировать сильные стороны Стефани.

    Главный минус Алексеевой — отсутствие опыта. Но и Эггер далеко не самый стабильный боец. Поэтому у россиянки есть шансы на успех с представителем второго эшелона женского легчайшего дивизиона. Ставка: Победа Ирины Алексеевой за 3.45.

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    Эггер — Алексеева: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли победу Ирина Алексеева в дебютном бою в UFC?
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