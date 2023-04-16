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    Одержит ли Азамат Мурзаканов третью победу кряду в UFC?

    Джейкоби — Мурзаканов. Прогноз (к. 2.20) и ставки на бой, UFC Kanzas, 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джейкоби — Мурзаканов
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    Азамат Мурзаканов
    16 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Kanzas между Дастином Джейкоби и Азаматом Мурзакановым в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 05:10 мск. Джейкоби — Мурзаканов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дастин Джейкоби

    Свой предыдущий поединок 35-летний американец проиграл судейским решением Халилу Раунтри. При этом Джейкоби выглядел очень неплохо и мог финишировать оппонента в ряде моментов.

    До боя с Раунтри Дастин шел в UFC на беспроигрышной серии из семи поединков кряду. В его активе было 6 побед и одна ничья против Иона Куцелабы.

    Топовых соперников у американца ранее не было. В основном, его оппозиция — это крепкие середняки или же бойцы второго эшелона, которых Дастин уверенно нокаутировал.

    Джейкоби предпочитает драться только в стойке. В партер он практически никогда ни идет и на его счету нет еще ни одной победы сабмишном в профессиональной карьере.

    Азамат Мурзаканов

    Как и предстоящий соперник, Азамат очень редко борется. В его активе только одна победа удушающим приемом, но в девяти случаях он нокаутировал своих оппонентов.

    Мурзаканов в UFC дерется не так давно. На его счету две досрочных победы над Тафоном Нчукви и Дэвином Кларком. Их обоих россиянин нокаутировал в третьем раунде.

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    • Стоит отметить, что в активе российского полутяжеловеса нет ни одного поражения в профессиональной карьере. На его счету 12 побед и предпосылок для проигрыша пока что не видно.

    У Мурзаканова тяжелый удар, о чем говорят его предыдущие успехи в UFC. Причем уже с первого раунда россиянин начинает поддавливать оппонентов и нередко финиширует их по истечении времени стартового отрезка.

    Прогноз и ставка

    Американец, по мнению букмекеров, считается фаворитом в данной встрече. На победу Джейкоби предлагают коэффициент 1.70. На успех Мурзаканова можно поставить за 2.20.

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    Дастин давно выступает в UFC, но все победы были достигнуты над не самыми сильными бойцами. Азамат на его фоне смотрится предпочтительнее, потому как в предыдущих встречах побеждал гораздо увереннее.

    Мурзаканов явно будет действовать с позиции силы. Его текущая форма и постоянные нокаут внушают доверие даже во встрече с 13-м номером рейтинга. Ставка: победа Азамата Мурзаканова за 2.20.

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    Джейкоби — Мурзаканов: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Азамат Мурзаканов третью победу кряду в UFC?
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