12 марта состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Петром Яном и Мерабом Двалишвили в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Ян — Двалишвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Петр Ян

Петр на данный момент располагается на второй строчке в рейтинге легчайшей весовой категории. К своему очередному поединку «Беспощадный» подходит на серии из двух поражений кряду.

В предыдущих боях россиянин уступил раздельным решением Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли. Однако не самая удачная статистика не является причиной не верить в успех Яна.

Скорее, те 2 проигрыша были не более, чем ограблением, но с формой у Яна точно все в порядке. «Беспощадный» является ударником высочайшего класса.

Впрочем, его последний бой против О’Мэлли показал, что у Петра неплохие навыки в партере. Так что Двалишвили вряд ли сумеет легко задавить россиянина на нижнем этаже.

Мераб Двалишвили

Мераб сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге. Нынешний винстрик грузина составляет 8 побед кряду, а в своем предыдущем бою он разбивал на протяжении всех трех раундов Жозе Альдо.

Двалишвили славится своей хорошей борьбой, а его привычная стратегия заключается в залеживании соперников в партере.

Но при отличном контроле оппонентов на нижем этаже у Мераба далеко не самый лучший процент успешных тейкдаунов. По статистике у грузина только 41% всех попыток переводов заканчивается удачно.

Что касается стойки, то здесь можно обратить внимание разве что на высокую точность попаданий в 60%. Но в плане ударной мощи Ян смотрится явно предпочтительнее.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, фаворитом в данном поединке является Петр Ян. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На успех Двалишвили дают коэффициент 3.33.

Для «Беспощадного» это очень важный поединок. В случае успеха он снимет все вопросы о своей конкурентности и станет следующим претендентом на титул. Мераб здорово показывал себя ранее, но с такими соперниками он еще не сталкивался.

Ян пообещал, что в этом бою помощь судей не потребуется. Россиянин будет нацелен только на нокаут, а в стойке Двалишвили ему точно не конкурент. Ставка: досрочная победа Петра Яна за 2.75.