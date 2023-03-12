ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде» «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма» «Спортинг» — «Арсенал» Хаос в Лиссабоне. Сносный результат неоднозначного выступления «Арсенала»
    Все новости спорта

    Сумеет ли Петр Ян прервать череду неудач в UFC?

    Ян — Двалишвили. Прогноз (к. 2.75) и ставки на бой, UFC Vegas 71, 12 марта 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Ян — Двалишвили
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петр Ян
    12 марта состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Петром Яном и Мерабом Двалишвили в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Ян — Двалишвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Петр Ян

    Петр на данный момент располагается на второй строчке в рейтинге легчайшей весовой категории. К своему очередному поединку «Беспощадный» подходит на серии из двух поражений кряду.

    В предыдущих боях россиянин уступил раздельным решением Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли. Однако не самая удачная статистика не является причиной не верить в успех Яна.

    Скорее, те 2 проигрыша были не более, чем ограблением, но с формой у Яна точно все в порядке. «Беспощадный» является ударником высочайшего класса.

    Впрочем, его последний бой против О’Мэлли показал, что у Петра неплохие навыки в партере. Так что Двалишвили вряд ли сумеет легко задавить россиянина на нижнем этаже.

    Мераб Двалишвили

    Мераб сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге. Нынешний винстрик грузина составляет 8 побед кряду, а в своем предыдущем бою он разбивал на протяжении всех трех раундов Жозе Альдо.

    Двалишвили славится своей хорошей борьбой, а его привычная стратегия заключается в залеживании соперников в партере.

  • Бескомпромиссный бой Яна и Двалишвили, новый вызов для Волкова. Анонс карда UFC Vegas 71
  • 3 россиянина из топ-15 будут отстаивать свои позиции в рейтинге на предстоящем турнире
  • Вчера

    • Но при отличном контроле оппонентов на нижем этаже у Мераба далеко не самый лучший процент успешных тейкдаунов. По статистике у грузина только 41% всех попыток переводов заканчивается удачно.

    Что касается стойки, то здесь можно обратить внимание разве что на высокую точность попаданий в 60%. Но в плане ударной мощи Ян смотрится явно предпочтительнее.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, фаворитом в данном поединке является Петр Ян. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На успех Двалишвили дают коэффициент 3.33.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Для «Беспощадного» это очень важный поединок. В случае успеха он снимет все вопросы о своей конкурентности и станет следующим претендентом на титул. Мераб здорово показывал себя ранее, но с такими соперниками он еще не сталкивался.

    Ян пообещал, что в этом бою помощь судей не потребуется. Россиянин будет нацелен только на нокаут, а в стойке Двалишвили ему точно не конкурент. Ставка: досрочная победа Петра Яна за 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кельн — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Кальяри — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шелбурн — Шэмрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.01
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Кадис — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Овьедо — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ян — Двалишвили: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Петр Ян прервать череду неудач в UFC?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры