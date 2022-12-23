23 декабря состоится титульный бой в рамках турнира АСА 150 между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 22:30 мск. Сулейманов — Омаров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алихан Сулейманов

Алихан почти на протяжении всей своей карьеры дерется в промоушене АСА. За несколько лет он сумел дойти до титульного поединка и предыдущем бою он одолел сабмишном Фелипе Фройеса.

К первой защите титула в полулегком весе Сулейманов подходит на серии из пяти досрочных побед кряду. По своей базе Алихан является представителем борьбы.

В стойке он дерется крайне редко, а победа над Эрмеком Тауловым летом 2020-го числится единственным успехом в карьере, который был достигнут нокаутом.

Также стоит отметить, что Сулейманов крайне опасен в первом раунде. Всего у него за карьеру 7 досрочных финишей в стартовой пятиминутке.

Ислам Омаров

Изначально на данном турнире Сулейманов должен был проводить защиту против Хасбулаева. Однако Магомедрасул снялся с турнира, и Ислам принял титульный бой на коротком уведомлении.

Сейчас Омаров занимает вторую позицию в рейтинге полулегковесов АСА и он подходит к незапланированному поединку в хорошей форме.

Как и соперник, Ислам предпочитает чаще бороться, но при этом в его активе есть 2 победы в карьере нокаутом. В своем последнем поединке Омаров сумел одолеть сабмишном Маркоса Родригеса в третьем раунде.

Стоит отметить, что Омаров очень давно не проигрывает. Однако ему явно не хватает физической мощи и во многих поединках он просто работает на очки.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение Исламу Омарову, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.48. На успех Сулейманова дают коэффициент 2.55.

В действующего чемпиона очень зря не верят. Алихан в последнее время побеждает только досрочно, чего уж точно не скажешь про его предстоящего соперника.

К тому же, отсутствие у Омарова полноценного тренировочного лагеря может привести его к неудаче. Ставка: победа Алихана Сулейманова с коэффициентом 2.55.