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    Защитит ли Алихан Сулейманов титул чемпиона АСА в полулегком весе?

    Сулейманов — Омаров. Прогноз (к. 2.55) и ставки на бой, АСА 150, 23 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сулейманов — Омаров
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    Алихан Сулейманов
    23 декабря состоится титульный бой в рамках турнира АСА 150 между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 22:30 мск. Сулейманов — Омаров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алихан Сулейманов

    Алихан почти на протяжении всей своей карьеры дерется в промоушене АСА. За несколько лет он сумел дойти до титульного поединка и предыдущем бою он одолел сабмишном Фелипе Фройеса.

    К первой защите титула в полулегком весе Сулейманов подходит на серии из пяти досрочных побед кряду. По своей базе Алихан является представителем борьбы.

    В стойке он дерется крайне редко, а победа над Эрмеком Тауловым летом 2020-го числится единственным успехом в карьере, который был достигнут нокаутом.

    Также стоит отметить, что Сулейманов крайне опасен в первом раунде. Всего у него за карьеру 7 досрочных финишей в стартовой пятиминутке.

    Ислам Омаров

    Изначально на данном турнире Сулейманов должен был проводить защиту против Хасбулаева. Однако Магомедрасул снялся с турнира, и Ислам принял титульный бой на коротком уведомлении.

    Сейчас Омаров занимает вторую позицию в рейтинге полулегковесов АСА и он подходит к незапланированному поединку в хорошей форме.

    Как и соперник, Ислам предпочитает чаще бороться, но при этом в его активе есть 2 победы в карьере нокаутом. В своем последнем поединке Омаров сумел одолеть сабмишном Маркоса Родригеса в третьем раунде.

    Стоит отметить, что Омаров очень давно не проигрывает. Однако ему явно не хватает физической мощи и во многих поединках он просто работает на очки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение Исламу Омарову, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.48. На успех Сулейманова дают коэффициент 2.55.

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    В действующего чемпиона очень зря не верят. Алихан в последнее время побеждает только досрочно, чего уж точно не скажешь про его предстоящего соперника.

    К тому же, отсутствие у Омарова полноценного тренировочного лагеря может привести его к неудаче. Ставка: победа Алихана Сулейманова с коэффициентом 2.55.

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    Сулейманов — Омаров: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Алихан Сулейманов титул чемпиона АСА в полулегком весе?
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