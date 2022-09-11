ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКак трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • 13:57
    • АПЛ перенесла матчи 7-го тура из-за смерти Елизаветы II
  • 18:30
    • «Сибирь» уверенно обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ
  • 18:20
    • Яп Стам заявил, что всегда готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»
  • 17:59
    • Акинфеев поделился подробностями ухода Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА
  • 17:49
    • В «Боруссии Д» рассказали, почему отказали Роналду в трансфере
  • 17:28
    • Сборная России сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября в Санкт-Петербурге
  • 15:51
    • «Куньлунь» подписал канадского форварда Броссо
    Все новости спорта

    Реабилитируется ли «Эль-Кукуй» после четырех поражений кряду?

    Джинлианг — Фергюсон. Прогноз (к. 3.33) и ставки на бой, UFC 279, 11 сентября 2022 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Джинлианг — Фергюсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тони Фергюсон
    11 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 279 между Ли Джинлиангом и Тони Фергюсоном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:40 мск. Джинлианг — Фергюсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ли Джинлианг

    Китайский боец сейчас располагается на 14-й строчке в рейтинге полусредневесов. Однако в последнее время Ли выступает нестабильно.

    И как показали предыдущие выступления, до топ-уровня Джинлианг пока что явно не дотягивает. В предыдущих четырех встречах его счету 2 победы и 2 поражения.

    При этом Джинлианг еще не побеждал по-настоящему топовых бойцов. Тому же Хамзату Чимаеву и Нилу Мэгни он проиграл.

    Единственный успех над более-менее именитым соперников в карьере Ли — это победа над Сантьяго Понзиниббио нокаутом в первом раунде в январе прошлого года.

    Тони Фергюсон

    Карьера Тони пошла по наклонной в 2020 году. Сейчас Фергюсон идет на серии из четырех поражений кряду. Но стоит отметить, что «Эль-Кукуй» дрался с топовыми бойцами легкого веса.

    Все же возраст берет свое и Тони явно уже не тот. Тем не менее, американец не хочет завершать карьеру. В свои 38 «Эль-Кукуй» готов драться и, чтобы не гонять вес, он решил вернуться в полусредний дивизион.

    Ранее Фергюсон довольно успешно выступал в данной категории и тут на его счету 14 побед и 2 поражения. Стоит отметить, что «Эль-Кукуй» чрезвычайно опасен в стартовом раунде.

    У Тони за карьеру 9 досрочных побед в первой пятиминутке. Разрезающие локти и работа первым номером в партере лежа на спине — это еще два аргумента, которые могут поспособствовать успеху.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, фаворитом в данной встрече является Ли Джинлианг. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На победу «Эль-Кукуя» дают коэффициентом 3.33.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Ввиду четырех проигрышей кряду Тони является андердогом. Однако и сам Ли крайне нестабилен. Он имеет не так много опыта в боях со звездными соперниками.

    «Эль-Кукуй» же после серии неудач сверх мотивирован, и готов показать все, на что способен. Ставка: победа Тони Фергюсона за 3.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Славия — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Богемиан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хачанов — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  4.03
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ланс — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джинлианг — Фергюсон: прогноз, ставка (3.33), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Реабилитируется ли «Эль-Кукуй» после четырех поражений кряду?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры