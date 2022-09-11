11 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 279 между Ли Джинлиангом и Тони Фергюсоном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:40 мск. Джинлианг — Фергюсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ли Джинлианг

Китайский боец сейчас располагается на 14-й строчке в рейтинге полусредневесов. Однако в последнее время Ли выступает нестабильно.

И как показали предыдущие выступления, до топ-уровня Джинлианг пока что явно не дотягивает. В предыдущих четырех встречах его счету 2 победы и 2 поражения.

При этом Джинлианг еще не побеждал по-настоящему топовых бойцов. Тому же Хамзату Чимаеву и Нилу Мэгни он проиграл.

Единственный успех над более-менее именитым соперников в карьере Ли — это победа над Сантьяго Понзиниббио нокаутом в первом раунде в январе прошлого года.

Тони Фергюсон

Карьера Тони пошла по наклонной в 2020 году. Сейчас Фергюсон идет на серии из четырех поражений кряду. Но стоит отметить, что «Эль-Кукуй» дрался с топовыми бойцами легкого веса.

Все же возраст берет свое и Тони явно уже не тот. Тем не менее, американец не хочет завершать карьеру. В свои 38 «Эль-Кукуй» готов драться и, чтобы не гонять вес, он решил вернуться в полусредний дивизион.

Ранее Фергюсон довольно успешно выступал в данной категории и тут на его счету 14 побед и 2 поражения. Стоит отметить, что «Эль-Кукуй» чрезвычайно опасен в стартовом раунде.

У Тони за карьеру 9 досрочных побед в первой пятиминутке. Разрезающие локти и работа первым номером в партере лежа на спине — это еще два аргумента, которые могут поспособствовать успеху.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, фаворитом в данной встрече является Ли Джинлианг. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На победу «Эль-Кукуя» дают коэффициентом 3.33.

Ввиду четырех проигрышей кряду Тони является андердогом. Однако и сам Ли крайне нестабилен. Он имеет не так много опыта в боях со звездными соперниками.

«Эль-Кукуй» же после серии неудач сверх мотивирован, и готов показать все, на что способен. Ставка: победа Тони Фергюсона за 3.33.