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    Будет ли досрочный финиш в бою между Джонни Уокером и Ионом Куцелабой?

    Уокер — Куцелаба. Прогноз (к. 1.95) и ставки на бой, UFC 279, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Уокер — Куцелаба
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    Джонни Уокер
    11 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 279 между Джонни Уокером и Ионом Куцелабой в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 05:15 мск. Уокер — Куцелаба: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джонни Уокер

    Джонни очень ярко начал свой путь в UFC. 3 досрочных победы в первом раунде в трех стартовых поединках позволили бразильцу очень быстро подняться в топ-15.

    Со временем Уокеру начали выдавать серьезных соперников и против них бразилец показал себя не самым лучшим образом.

    Вообще в пяти последних поединках на счету Джонни только одна победа. При этом в предыдущем бою бразилец проиграл Джамалу Хиллу нокаутом в первом раунде.

    До уровня первой пятерки Уокеру явно далеко и пока что 14-я строчка в рейтинге — это его потолок. Джонни крайне опасен только в стартовой пятиминутке и тут у него аж 15 досрочных побед.

    Ион Куцелаба

    Карьера молдавского бойца тоже в последнее время развивается не очень успешно. К данной встрече Ион подходит после поражения от Райна Спэнна.

    Вообще, спад у Куцелабы начался после первого поражения от Магомеда Анкалаева в 2020-м. Впрочем, в матч-реванше молдаванин вновь проиграл в первом раунде.

    После тех двух поединков Ион так и не смог выйти на прежний уровень. Главным оружием Куцелабы является работа в партере. При этом у него 63% удачных переводов соперника на канвас.

    Куцелаба и сам успешно обороняется в ноги. И об прямо говорит статистика, как как у Иона 60% заблокированных попыток тейкдаунов со стороны соперников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Иону Куцелабе. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57. На победу Уокера можно поставить за 2.47.

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    Оба бойца в последнее время выступают не очень успешно. При этом каждый из них опасен на ранней стадии поединка. На двоих у Куцелабы и Уокера 28 побед только в первом раунде.

    Не исключено, что в их очном противостоянии все может решиться очень быстро. Ставка: тотал раундов меньше 1,5 с коэффициентом 1.95.

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    Уокер — Куцелаба: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли досрочный финиш в бою между Джонни Уокером и Ионом Куцелабой?
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