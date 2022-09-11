11 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 279 между Джонни Уокером и Ионом Куцелабой в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 05:15 мск. Уокер — Куцелаба: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джонни Уокер

Джонни очень ярко начал свой путь в UFC. 3 досрочных победы в первом раунде в трех стартовых поединках позволили бразильцу очень быстро подняться в топ-15.

Со временем Уокеру начали выдавать серьезных соперников и против них бразилец показал себя не самым лучшим образом.

Вообще в пяти последних поединках на счету Джонни только одна победа. При этом в предыдущем бою бразилец проиграл Джамалу Хиллу нокаутом в первом раунде.

До уровня первой пятерки Уокеру явно далеко и пока что 14-я строчка в рейтинге — это его потолок. Джонни крайне опасен только в стартовой пятиминутке и тут у него аж 15 досрочных побед.

Ион Куцелаба

Карьера молдавского бойца тоже в последнее время развивается не очень успешно. К данной встрече Ион подходит после поражения от Райна Спэнна.

Вообще, спад у Куцелабы начался после первого поражения от Магомеда Анкалаева в 2020-м. Впрочем, в матч-реванше молдаванин вновь проиграл в первом раунде.

После тех двух поединков Ион так и не смог выйти на прежний уровень. Главным оружием Куцелабы является работа в партере. При этом у него 63% удачных переводов соперника на канвас.

Куцелаба и сам успешно обороняется в ноги. И об прямо говорит статистика, как как у Иона 60% заблокированных попыток тейкдаунов со стороны соперников.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Иону Куцелабе. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57. На победу Уокера можно поставить за 2.47.

Оба бойца в последнее время выступают не очень успешно. При этом каждый из них опасен на ранней стадии поединка. На двоих у Куцелабы и Уокера 28 побед только в первом раунде.

Не исключено, что в их очном противостоянии все может решиться очень быстро. Ставка: тотал раундов меньше 1,5 с коэффициентом 1.95.