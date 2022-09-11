Джонни Уокер
Джонни очень ярко начал свой путь в UFC. 3 досрочных победы в первом раунде в трех стартовых поединках позволили бразильцу очень быстро подняться в топ-15.
Со временем Уокеру начали выдавать серьезных соперников и против них бразилец показал себя не самым лучшим образом.
Вообще в пяти последних поединках на счету Джонни только одна победа. При этом в предыдущем бою бразилец проиграл Джамалу Хиллу нокаутом в первом раунде.
До уровня первой пятерки Уокеру явно далеко и пока что 14-я строчка в рейтинге — это его потолок. Джонни крайне опасен только в стартовой пятиминутке и тут у него аж 15 досрочных побед.
Ион Куцелаба
Карьера молдавского бойца тоже в последнее время развивается не очень успешно. К данной встрече Ион подходит после поражения от Райна Спэнна.
Вообще, спад у Куцелабы начался после первого поражения от Магомеда Анкалаева в 2020-м. Впрочем, в матч-реванше молдаванин вновь проиграл в первом раунде.
После тех двух поединков Ион так и не смог выйти на прежний уровень. Главным оружием Куцелабы является работа в партере. При этом у него 63% удачных переводов соперника на канвас.
Куцелаба и сам успешно обороняется в ноги. И об прямо говорит статистика, как как у Иона 60% заблокированных попыток тейкдаунов со стороны соперников.
Прогноз и ставка
Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Иону Куцелабе. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57. На победу Уокера можно поставить за 2.47.
Оба бойца в последнее время выступают не очень успешно. При этом каждый из них опасен на ранней стадии поединка. На двоих у Куцелабы и Уокера 28 побед только в первом раунде.
Не исключено, что в их очном противостоянии все может решиться очень быстро. Ставка: тотал раундов меньше 1,5 с коэффициентом 1.95.