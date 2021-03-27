В рамках боксерского вечера, который пройдет в Гибралтаре, Александр Поветкин встретится с Диллианом Уайтом в рамках поединка-реванша за титул временного чемпиона WBC. Напомним, что в первом поединке Поветкин выиграл нокаутом. Поветкин — Уайт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александр Поветкин

Россиянин провел 39 боев, в 36 (25 нокаутом) из которых одержал победу. Также у «Витязя» 2 поражения и одна ничья.

Прошлый бой против Уайта Поветкин провел неидеально. Большую роль сыграла стойкость Александра и его мощный апперкот. Однако были эпизоды, когда за здоровье боксера было тревожно. Он дважды оказывался в нокдауне. Именно поэтому ему нужно было выполнить нокаут соперника, чтобы победить.

В прошлом бою точность Поветкина оставляла желать лучшего. Его показатель точности ударов составил всего 19%.

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Напомним, что Поветкин имел победы над такими боксерами как Крис Берд (США, 40-3-1), Эдди Чемберс (США, 30-0), Руслан Чагаев (Узбекистан, 27-1-1), Марко Хук (Германия, 34-1), Хасим Рахман (США, 50-7-2), Мануэль Чарр (Сирия, 26-1), Карлос Такам (Камерун, 30-1-1), Дэвид Прайс (Англия, 22-4), Хьюи Фьюри (Великобритания, 23-2) и Майкл Хантер (США, 18-1).

Диллиан Уайт

Уайт моложе своего оппонента на 8 лет. За время своей карьеры британец провел 29 боев, 27 из которых выиграл, в том числе 18 нокаутом. Также было 2 поражения.

До Поветкина англичанин проигрывал лишь раз. Ему нанес поражение Энтони Джошуа. В бою с россиянином Уайт где-то побаивался и, возможно, это помешало ему выиграть. Он старался не торопить события и хотел завести Поветкина в «глубокие воды» чемпионских раундов, чтобы победить на физике.

Оружием британца были джебы. Он регулярно доставал Поветкина прямым ударом, но добить таким приемом его было сложно. При этом по точности Уайт был лучше Поветкина. Он показал почти 38%.

В активе «Злодея» победы над Яном Льюисоном и Дереком Чисорой, а также Робертом Хелениусом и Оскаром Ривасом.

Прогноз и ставка

Победа Диллиана Уайта оценивается цифрой 1.28. Таким образом, британец фаворит встречи, поскольку на Поветкина дают 3.50. Ничья оценивается коэффициентом 26.0.

Досрочная победа Уайта очень вероятна. На этот раз дело может дойти до нокаута. На досрочную победу Уайта можно поставить с коэффициентом 1.72.

В прошлый раз бой дошел до 5 раунда. Соперники теперь лучше знают друг друга, но все же вероятность досрочного окончания поединка очень высока. Поставить на окончание боя с 7 по 9 раунды можно за 3.75.