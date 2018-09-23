Александр Поветкин — Энтони Джошуа. Прогноз и ставки на бокс 23 сентября 2018 года

В воскресенье, 23 сентября, россиянин Александр Поветкин встретится с британцем Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO в тяжелом весе. Бой, который пройдет в Лондоне на «Уэмбли» начнется после полуночи по московскому времени. Прогноз на Александр Поветкин — Энтони Джошуа.

Александр Поветкин

Российский боксер Александр Поветкин является действующем обладателем титулов WBO International и WBA Continental в тяжелом весе.

На профессиональном ринге «Русский Витязь» провел 35 боев, в которых одержал 34 победы. Досрочно он завершил 24 встречи.

Единственное поражение россиянин потерпел 5 октября 2013 года, когда в Москве единогласным решением судей уступил украинцу Владимиру Кличко.

Последним соперником Поветкина был британец Дэвид Прайс, которого он победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Энтони Джошуа

Британец Энтони Джошуа — действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

28-летний спортсмен провел на профессиональном ринге 21 бой, одержал 21 победу, 20 из которых — нокаутом.

Большинство своих поясов британец завоевал в апреле 2017 года, когда в 11-м раунде нокаутировал украинца Владимира Кличко.

После этого Джошуа также успел победить камерунца Карлоса Такама и новозеландца Джозефа Паркера, с которым прошел всю дистанцию в 12 раундов и победил единогласным решением судей.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают преимущество британцу: победа Энтони Джошуа — 1.10, победа Александра Поветкина — 5.75, ничья — 40.00.

Как видим, многие эксперты и болельщики считают, что олимпийского чемпиона 2012 года ждет рутинная защита чемпионских поясов. Однако нам кажется, что они просто недооценивают россиянина, который, несмотря на 39 лет, сохраняет высокую скорость, мощно пробивает с обеих рук, умеет сокращать дистанцию и применять давление.

Поветкин точно не позволит Джошуа совершить легкую прогулку на «Уэмбли». Более того, Александр может стать для британца самым сложным соперником за всю его карьеру.

Конечно, у Джошуа есть весомые плюсы: он значительно моложе, мощнее и габаритнее соперника. Его левый джеб способен значительно измотать россиянина, тем более что у него уже были проблемы в бою с Кличко.

Итак, мы ожидаем победы британца, но вряд ли она случится в первой половине поединка. Наш прогноз — «победа Джошуа в 7-12 раундах» за 2.85.

У нас нет сомнений, что Поветкин целенаправленно готовится к длительному сражению, поэтому при правильном настрое и небольшой доле везения способен продержаться до поздних раундов. Ставка «тотал раундов больше 8,5» за 2.30 тоже не лишена смысла. 0