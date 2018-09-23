ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»РПЛ. «Локо» поделил очки с «Динамо», ЦСКА разгромил «Уфу» «Реал»Примера. «Атлетико» обменялся голами с «Эйбаром», волевая победа «Барсы» Футболисты «Ливерпуля»АПЛ. «Ливерпуль» и «Челси» одержали пятые победы, «МанСити» разобрался с «Фулхэмом»
  • 21:28
    • «Валенсия» и «Бетис» сыграли вничью
  • 21:02
    • «Арсенал» разгромил «Крылья Советов»
  • 19:28
    • «Барселона» добилась волевой победы в Сан-Себастьяне
  • 18:53
    • «МанСити» и «Челси» добились побед в АПЛ
  • 18:37
    • «Бавария» нанесла поражение «Байеру»
  • 18:20
    • ЦСКА на выезде разгромил «Уфу»
  • 17:56
    • «Интер» в Милане проиграл «Парме»
    Все новости спорта

    Сможет ли Поветкин продержаться до поздних раундов?

    Александр Поветкин — Энтони Джошуа. Прогноз и ставки на бокс 23 сентября 2018 года

    WBO WBA IBF Энтони Джошуа Александр Поветкин
    Прогноз на Александр Поветкин — Энтони Джошуа
    Александр Поветкин
    В воскресенье, 23 сентября, россиянин Александр Поветкин встретится с британцем Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO в тяжелом весе. Бой, который пройдет в Лондоне на «Уэмбли» начнется после полуночи по московскому времени. Прогноз на Александр Поветкин — Энтони Джошуа.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Александр Поветкин

    Российский боксер Александр Поветкин является действующем обладателем титулов WBO International и WBA Continental в тяжелом весе.

    На профессиональном ринге «Русский Витязь» провел 35 боев, в которых одержал 34 победы. Досрочно он завершил 24 встречи.

    Единственное поражение россиянин потерпел 5 октября 2013 года, когда в Москве единогласным решением судей уступил украинцу Владимиру Кличко.

    Последним соперником Поветкина был британец Дэвид Прайс, которого он победил техническим нокаутом в пятом раунде.

    Энтони Джошуа

    Британец Энтони Джошуа — действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

  • Поветкин деклассировал Прайса и вышел на Джошуа
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
  • 01/04/2018

    • 28-летний спортсмен провел на профессиональном ринге 21 бой, одержал 21 победу, 20 из которых — нокаутом.

    Большинство своих поясов британец завоевал в апреле 2017 года, когда в 11-м раунде нокаутировал украинца Владимира Кличко.

  • Джошуа — в элите бокса
  • СМИ о яркой победе британца над уже бывшим королем тяжелого веса
  • 30/04/2017

    • После этого Джошуа также успел победить камерунца Карлоса Такама и новозеландца Джозефа Паркера, с которым прошел всю дистанцию в 12 раундов и победил единогласным решением судей.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают преимущество британцу: победа Энтони Джошуа — 1.10, победа Александра Поветкина — 5.75, ничья — 40.00.

    Как видим, многие эксперты и болельщики считают, что олимпийского чемпиона 2012 года ждет рутинная защита чемпионских поясов. Однако нам кажется, что они просто недооценивают россиянина, который, несмотря на 39 лет, сохраняет высокую скорость, мощно пробивает с обеих рук, умеет сокращать дистанцию и применять давление.

    Поветкин точно не позволит Джошуа совершить легкую прогулку на «Уэмбли». Более того, Александр может стать для британца самым сложным соперником за всю его карьеру.

    Конечно, у Джошуа есть весомые плюсы: он значительно моложе, мощнее и габаритнее соперника. Его левый джеб способен значительно измотать россиянина, тем более что у него уже были проблемы в бою с Кличко.

    Итак, мы ожидаем победы британца, но вряд ли она случится в первой половине поединка. Наш прогноз — «победа Джошуа в 7-12 раундах» за 2.85.

    У нас нет сомнений, что Поветкин целенаправленно готовится к длительному сражению, поэтому при правильном настрое и небольшой доле везения способен продержаться до поздних раундов. Ставка «тотал раундов больше 8,5» за 2.30 тоже не лишена смысла. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    9.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Завтра в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Завтра в 15:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Анжи — Краснодар
  • Завтра в 16:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Зволле — Витесс
  • Завтра в 17:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Завтра в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Завтра в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Сборная России в очередной раз влюбила в себя фанатов
    • 23:37 10/09/2018     Криштиану Роналду
  • Роналду в «Ювентусе». Отсутствие голов — не повод для беспокойства
    • Вчера в 12:19     Мануэль Пеллегрини
  • Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять
    • 01:55 12/09/2018
    Прогноз на Александр Поветкин — Энтони Джошуа. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.85. В воскресенье, 23 сентября, россиянин Александр Поветкин встретится с британцем Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO в тяжелом весе. Бой, который пройдет в Лондоне на «Уэмбли» начнется после полуночи по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Динамо» Футбол Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожноРеакция спортивных СМИ на результат столичного дерби в Черкизово 02:130
  • 17:42
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
  • 17:23
    • «Магнитка» и «Трактор» забросили 11 шайб на двоих
  • 16:52
    • «Сибирь» назвала имя нового главного тренера
    Унаи Эмери Футбол Без намека на прогресс. «Арсенал» Эмери ужасен в оборонеИспанский тренер пока не сумел решить проблемы «Арсенала» в защите Вчера в 21:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Красные дьяволы» остановят «шершней»
  • 3.35
    •
  • 20:20
    • «Кан» и «Лион» сыграли вничью
  • 20:04
    • Россия обыграла Белоруссию в Кубке Дэвиса
  • 19:45
    • Кудряшов одержал вторую победу после выступления в WBSS
    СКА — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» выиграл в гостях у «Салавата», СКА обыграл «Спартак»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 сентября Вчера в 22:570
  • 16:25
    • «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Тоттенхэма»
  • 16:02
    • Гол Полоза принес «Рубину» победу над «Енисеем»
  • 15:55
    • «Атлетико» избежал поражения в матче с «Эйбаром»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие