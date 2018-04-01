Поветкин деклассировал Прайса и вышел на Джошуа

Энтони Джошуа (Великобритания) – Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО) и объединил пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Джошуа всю отведенную дистанцию действовал первым номером, при этом разыгрывая эпизоды до верного и позволяя Паркеру уйти на безопасное расстояние или же атаковать первым. Энтони несколько раз отметился увесистыми попаданиями, но подбородок соперника не дал слабину.

Итог — 118-110 (дважды) и 119-109 в пользу британца, который впервые в профессиональной карьере провел на ринге все 12 раундов.

«Как там говорил Диллиан Уайт: "Давай, Уайлдер, детка! Поехали!" На протяжении долгих лет британские бойцы должны были отправляться драться в Америку. Каждому приходилось тратить кучу денег, чтобы отправиться в Вегас. Но мы можем сделать это здесь, в Лондоне или Кардиффе. Мы остаемся здесь. Что мне нужно сделать, чтобы побить Уайлдера? Просто оказаться с ним в одном ринге — и тогда я его вырублю», — заявил Джошуа.

«Я не буду оценивать свое выступление, это сделает мой тренер. Моей стратегией было работать из-за джеба, и мы сделали это. Хорошим джебом можно горы свернуть. Я был собран на протяжении всего боя, прошел 12 раундов и хорошо потрудился. Это бокс, а Джозеф Паркер — чемпион мира. Я знал, что он будет боксировать подобным образом, и бой получился тактическим, а я контролировал его джебом. И давайте не будем забывать, что я объединил титулы чемпиона мира», — добавил британец.

Александр Поветкин (Россия) – Дэвид Прайс (Великобритания)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Экс-чемпион мира и обладатель титулов титулы WBO International и WBA Inter-Continental россиянин Александр Поветкин (34-1, 24 КО) получил статус официального претендента на титул по версии WBA, одержав досрочную победу над британцем Дэвидом Прайсом (22-5, 18 КО).

В третьем раунде россиянину удалось отправить Прайса в нокдаун правым в голову. Дэвид быстро восстановился и в конце раунда потряс Александра левым боковым — россиянина спасли канаты, но рефери отсчитал ему нокдаун.

Тем не менее уже в пятом раунде Поветкин поставил жирную точку: правым боковым в голову он потряс британца, а затем левым хуком отправил его в глубокий нокаут, после которого тот еще долго оставался в горизонтальном положении.

«Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Здесь люди любят бокс. Я прочувствовал дистанцию и понял, как я могу нокаутировать его. Я хочу сказать людям в Кардиффе, которые любят бокс, слова благодарности за то, что они оказали мне теплый прием», — сказал Поветкин.

По словам главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, следующим соперником Поветкина может стать Джошуа, а бой пройдет либо в Великобритании, либо в России. Промоутер Джошуа Эдди Херн, впрочем, не подтвердил эту информацию, заявив, что россиянин может встретится в ринге с другим его подопечным — Диллианом Уайтом. «Поветкин — обязательный претендент для Джошуа, но Диллиан хочет драться с россиянином в июне. Александр также заинтересован в таком поединке», — отметил Херн.

Райан Барнетт (Великобритания) – Йонфрес Парехо (Венесуэла)

Легчайший вес (до 53,5 кг)

25-летний ирландец Райан Барнетт (19-0, 9 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super в легчайшем весе, перебоксировав венесуэльца Йонфреса Парехо (21-3-1, 10 КО).

Барнетт значительно превосходил претендента в скорости, но предпочитал работать с дальней дистанции.

Результат одностороннего, но скучного поединка — 120-108 (дважды) и 116-112 в пользу ирландца.

Напомним, что Барнетт завоевал титул WBA Super, одолев казахстанца Жаната Жакиянова (27-2, 18 КО).

Джош Келли (Великобритания) – Карлос Молина (Мексика)

Полусредний вес (до 66,7 кг)

24-летний британский проспект полусреднего веса Джош Келли (6-0, 4 КО) стал обладателем ранее вакантного пояса интернационального чемпиона по версии WBA, победив экс-чемпиона мира по версии IBF мексиканца Карлоса Молину (28-9-2, 8 КО).

Молина, проигравший оба поединка в 2017 году, продержался всю 10-раундовую дистанцию, но в итоге уступил по мнению всех судей — 98-92 (дважды) и 99-92 в пользу Келли.

Энтони Кролла (Великобритания) – Эдсон Рамирес (Мексика)

Легкий вес (до 61,2 кг)

Бывший обладатель пояса WBA в легком весе британец Энтони Кролла (33-6-3, 13 KO) перебоксировал мексиканца Эдсона Рамиреса (18-3-1, 8 KO).

Хозяин ринга получил рассечение над правым глазом уже в третьем раунде, но это не помешало ему победить по мнению всех судей: 100-91, 100-90 и 98-92.

Косеи Танака (Япония) – Ронни Бальдонадо (Филиппины)

Наилегчайший вес (до 50,8 кг)

Экс-чемпион мира в двух категориях японец Косеи Танака (11-0, 7 КО) успешно дебютировал в наилегчайшем дивизионе, огорчив ранее небитого филиппинца Ронни Бальдонадо (10-1-1, 7 КО).

В третьем раунде Танака отправил соперника на настил левым хуком, однако тот сумел продолжить.После этого Косеи расстреливал соперника, не получая достойного сопротивления, и в девятом раунде рефери остановил односторонний бой, присудив победу японцу.

Ожидается, что уже в следующем поединке Косеи оспорит титул в третьей категории, выйдя в ринг против обладателя титула WBO Шо Кимуры (16-1-2, 9 КО), также представляющего Японию.