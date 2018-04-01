ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •

    Поветкин деклассировал Прайса и вышел на Джошуа

    Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе

    WBA Александр Поветкин Энтони Джошуа
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Энтони Джошуа
    Энтони Джошуа
    theguardian.com
    Российский тяжеловес Александр Поветкин без проблем выиграл бой против британца Дэвида Прайса и сделал еще один шаг к битве с чемпионом по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа (Великобритания) – Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО) и объединил пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

    Джошуа всю отведенную дистанцию действовал первым номером, при этом разыгрывая эпизоды до верного и позволяя Паркеру уйти на безопасное расстояние или же атаковать первым. Энтони несколько раз отметился увесистыми попаданиями, но подбородок соперника не дал слабину.

    Итог — 118-110 (дважды) и 119-109 в пользу британца, который впервые в профессиональной карьере провел на ринге все 12 раундов.


    «Как там говорил Диллиан Уайт: "Давай, Уайлдер, детка! Поехали!" На протяжении долгих лет британские бойцы должны были отправляться драться в Америку. Каждому приходилось тратить кучу денег, чтобы отправиться в Вегас. Но мы можем сделать это здесь, в Лондоне или Кардиффе. Мы остаемся здесь. Что мне нужно сделать, чтобы побить Уайлдера? Просто оказаться с ним в одном ринге — и тогда я его вырублю», — заявил Джошуа.

    «Я не буду оценивать свое выступление, это сделает мой тренер. Моей стратегией было работать из-за джеба, и мы сделали это. Хорошим джебом можно горы свернуть. Я был собран на протяжении всего боя, прошел 12 раундов и хорошо потрудился. Это бокс, а Джозеф Паркер — чемпион мира. Я знал, что он будет боксировать подобным образом, и бой получился тактическим, а я контролировал его джебом. И давайте не будем забывать, что я объединил титулы чемпиона мира», — добавил британец.

    Александр Поветкин (Россия) – Дэвид Прайс (Великобритания)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Экс-чемпион мира и обладатель титулов титулы WBO International и WBA Inter-Continental россиянин Александр Поветкин (34-1, 24 КО) получил статус официального претендента на титул по версии WBA, одержав досрочную победу над британцем Дэвидом Прайсом (22-5, 18 КО).

    В третьем раунде россиянину удалось отправить Прайса в нокдаун правым в голову. Дэвид быстро восстановился и в конце раунда потряс Александра левым боковым — россиянина спасли канаты, но рефери отсчитал ему нокдаун.

    Тем не менее уже в пятом раунде Поветкин поставил жирную точку: правым боковым в голову он потряс британца, а затем левым хуком отправил его в глубокий нокаут, после которого тот еще долго оставался в горизонтальном положении.

    «Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Здесь люди любят бокс. Я прочувствовал дистанцию и понял, как я могу нокаутировать его. Я хочу сказать людям в Кардиффе, которые любят бокс, слова благодарности за то, что они оказали мне теплый прием», — сказал Поветкин.

    По словам главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, следующим соперником Поветкина может стать Джошуа, а бой пройдет либо в Великобритании, либо в России. Промоутер Джошуа Эдди Херн, впрочем, не подтвердил эту информацию, заявив, что россиянин может встретится в ринге с другим его подопечным — Диллианом Уайтом. «Поветкин — обязательный претендент для Джошуа, но Диллиан хочет драться с россиянином в июне. Александр также заинтересован в таком поединке», — отметил Херн.

    Райан Барнетт (Великобритания) – Йонфрес Парехо (Венесуэла)

    Легчайший вес (до 53,5 кг)

    25-летний ирландец Райан Барнетт (19-0, 9 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super в легчайшем весе, перебоксировав венесуэльца Йонфреса Парехо (21-3-1, 10 КО).

    Барнетт значительно превосходил претендента в скорости, но предпочитал работать с дальней дистанции.

    Результат одностороннего, но скучного поединка — 120-108 (дважды) и 116-112 в пользу ирландца.

    Напомним, что Барнетт завоевал титул WBA Super, одолев казахстанца Жаната Жакиянова (27-2, 18 КО).

    Джош Келли (Великобритания) – Карлос Молина (Мексика)

    Полусредний вес (до 66,7 кг)

    24-летний британский проспект полусреднего веса Джош Келли (6-0, 4 КО) стал обладателем ранее вакантного пояса интернационального чемпиона по версии WBA, победив экс-чемпиона мира по версии IBF мексиканца Карлоса Молину (28-9-2, 8 КО).

    Молина, проигравший оба поединка в 2017 году, продержался всю 10-раундовую дистанцию, но в итоге уступил по мнению всех судей — 98-92 (дважды) и 99-92 в пользу Келли.

    Энтони Кролла (Великобритания) – Эдсон Рамирес (Мексика)

    Легкий вес (до 61,2 кг)

    Бывший обладатель пояса WBA в легком весе британец Энтони Кролла (33-6-3, 13 KO) перебоксировал мексиканца Эдсона Рамиреса (18-3-1, 8 KO).

    Хозяин ринга получил рассечение над правым глазом уже в третьем раунде, но это не помешало ему победить по мнению всех судей: 100-91, 100-90 и 98-92.

    Косеи Танака (Япония) – Ронни Бальдонадо (Филиппины)

    Наилегчайший вес (до 50,8 кг)

    Экс-чемпион мира в двух категориях японец Косеи Танака (11-0, 7 КО) успешно дебютировал в наилегчайшем дивизионе, огорчив ранее небитого филиппинца Ронни Бальдонадо (10-1-1, 7 КО).

    В третьем раунде Танака отправил соперника на настил левым хуком, однако тот сумел продолжить.После этого Косеи расстреливал соперника, не получая достойного сопротивления, и в девятом раунде рефери остановил односторонний бой, присудив победу японцу.

    Ожидается, что уже в следующем поединке Косеи оспорит титул в третьей категории, выйдя в ринг против обладателя титула WBO Шо Кимуры (16-1-2, 9 КО), также представляющего Японию.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Читайте по теме
  • Уайт сокрушил Брауна и вызвал Уайлдера
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • 01/04
    • Поветкин победил Прайса нокаутом в пятом раунде
  • 01/04
    • Бой Поветкина с Джошуа может пройти осенью в России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромВладимир КличкоЛовушка для КличкоLiveSport.Ru – о том, как Владимира Кличко чуть было не заставили боксировать в Грозном Мохаммед АлиДесять интересных фактов о Мохаммеде АлиИзвестные и не очень факты о легендарном боксере Мохаммеде АлиЭнтони Джошуа победил Владимира КличкоДжошуа — в элите боксаСМИ о яркой победе британца над уже бывшим королем тяжелого весаМохаммед Али после победы над Сонни Листоном«Его наследие горит»Легендарный боксер Мохаммед Али ушел из жизни в возрасте 74 летАлександр ПоветкинУдар по репутации. Вернется ли Поветкин на профессиональный ринг?Александр Поветкин может получить длительную дисквалификацию за употребление допинга
    Подробный разбор
  • Смит вышел в финал Суперсерии, Срикасет защитил титул
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Уверенные победы Берчельта и Романа, возвращение Влодарчика
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Справится ли «Тоттенхэм» с «Челси»?
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 апреля
  • 7,90
    •
  • Порадуют ли ЦСКА и «Ростов» результативным футболом?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
  • 1,60
    •
    Бокс. Главное
  • Уайт сокрушил Брауна и вызвал Уайлдера
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Рамирес победил Имама, Гвоздик завоевал пояс WBC
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Гарсия победил Липинца, но отказался от титула
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • 07:58
    • Бой Поветкина с Джошуа может пройти осенью в России
  • 07:09
    • Джошуа не смог нокаутировать Паркера
  • 01:48
    • Поветкин победил Прайса нокаутом в пятом раунде
  • 29/03
    • Альварес может быть отстранен на год
  • 25/03
    • Костя Цзю перенес инфаркт
  • 11/03
    • Гарсия откажется от чемпионского титула после победы над Липинцом
  • 11/03
    • Релих — чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе
  • 11/03
    • Майки Гарсия отобрал пояс IBF у Сергея Липинца
  • 06/03
    • Соперник Головкина сдал положительный допинг-тест
  • 04/03
    • Ковалев победил Михалкина и защитил титул WBO
    Весь бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Вся лента

    Турниры

    ЧМ-2017 WBC WBO WBA IBF
    Любители

    Боксеры

    Кличко Поветкин