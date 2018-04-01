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    Бой Поветкина с Джошуа может пройти осенью в России

    IBF WBA WBO Александр Поветкин
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    Поветкин нокаутировал Прайса
    На фото:Поветкин нокаутировал Прайса
    Бой между россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) и британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) запланирован на осень текущего года, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

    Повектин в субботу в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал другого британца Дэвида Прайса (22-5, 18 КО) и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Этот поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в тяжелом весе Джошуа единогласным решением судей победил обладателя пояса WBO новозеландца Джозефа Паркера (24-1, 18 КО).

    «Пока планируем, что осенью выйдем против Джошуа. Но контракт не подписан, окончательной договоренности нет, но идут переговоры на эту тему. Может быть, этот бой будет в Великобритании, а может быть в России, но это будет осенью. Саше проще проводить бои за рубежом, он так устроен. Он говорит, что на него меньше давит ответственность. Будем смотреть по ситуации, но я не исключаю проведения боя в России.

    Джошуа – любопытный парень, который иногда сильно впечатляет, как, например, было в бою с Владимиром Кличко, где он был очень хорош. А иногда бывает просто ни о чем, как это было в бою с Паркером. Он совершенно не поразил. Но 100%, что это сильный парень.

    Все было хорошо, Саша во всех раундах выглядел сильнее и контролировал все, за исключением этого крюка, которого не должно было быть. Это просто какой-то бред. Мы с Сашей еще поговорим об этом. Но это тяжелый вес, и иногда бывает, что такие случайные удары вылетают "на дурачка". И этот левый крюк его немного потряс. Тем не менее, Саня остался на ногах и спокойно сделал свою работу. В целом я доволен. На мой взгляд, это был самый красивый бой вечера», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».

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