Бой Поветкина с Джошуа может пройти осенью в России

Бой между россиянином(34-1, 24 КО) и британцем(21-0, 20 КО) запланирован на осень текущего года, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса»

Повектин в субботу в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал другого британца Дэвида Прайса (22-5, 18 КО) и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Этот поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в тяжелом весе Джошуа единогласным решением судей победил обладателя пояса WBO новозеландца Джозефа Паркера (24-1, 18 КО).

«Пока планируем, что осенью выйдем против Джошуа. Но контракт не подписан, окончательной договоренности нет, но идут переговоры на эту тему. Может быть, этот бой будет в Великобритании, а может быть в России, но это будет осенью. Саше проще проводить бои за рубежом, он так устроен. Он говорит, что на него меньше давит ответственность. Будем смотреть по ситуации, но я не исключаю проведения боя в России.

Джошуа – любопытный парень, который иногда сильно впечатляет, как, например, было в бою с Владимиром Кличко, где он был очень хорош. А иногда бывает просто ни о чем, как это было в бою с Паркером. Он совершенно не поразил. Но 100%, что это сильный парень.

Все было хорошо, Саша во всех раундах выглядел сильнее и контролировал все, за исключением этого крюка, которого не должно было быть. Это просто какой-то бред. Мы с Сашей еще поговорим об этом. Но это тяжелый вес, и иногда бывает, что такие случайные удары вылетают "на дурачка". И этот левый крюк его немного потряс. Тем не менее, Саня остался на ногах и спокойно сделал свою работу. В целом я доволен. На мой взгляд, это был самый красивый бой вечера», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».