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    Поветкин победил Прайса нокаутом в пятом раунде

    Александр Поветкин WBO WBA
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    Александр Поветкин
    На фото:Александр Поветкин
    Россиянин Александр Поветкин, владеющий интернациональным титулом WBO и интерконтинентальным титулом WBA, победил британца Дэвида Прайса.

    Поединок, победитель которого получил право на бой с абсолютным чемпионом мира, прошел в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) на арене Principality Stadium.

    Россиянин с самого начала захватил инициативу, а в третьем раунде Прайс после удара соперника побывал в нокдауне. Однако затем сам россиянин, потеряв равновесие, упал на настил ринга, после чего рефери отсчитал ему нокдаун.

    Развязка наступила в пятой трёхминутке, когда Поветкин поймал соперника боковым и добил его апперкотом, отправив Прайса в нокаут.

    Бой Поветкин – Прайс прошел в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет объединительный бой с участием чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super и IBF британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером, обладающим титулом WBO.

    Таким образом, Поветкин теперь может встретиться с победителем этого поединка.


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