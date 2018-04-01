Поветкин победил Прайса нокаутом в пятом раунде

Поединок, победитель которого получил право на бой с абсолютным чемпионом мира, прошел в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) на арене Principality Stadium.
Россиянин с самого начала захватил инициативу, а в третьем раунде Прайс после удара соперника побывал в нокдауне. Однако затем сам россиянин, потеряв равновесие, упал на настил ринга, после чего рефери отсчитал ему нокдаун.
Развязка наступила в пятой трёхминутке, когда Поветкин поймал соперника боковым и добил его апперкотом, отправив Прайса в нокаут.
Бой Поветкин – Прайс прошел в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет объединительный бой с участием чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super и IBF британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером, обладающим титулом WBO.
Таким образом, Поветкин теперь может встретиться с победителем этого поединка.
Povetkin absolutley destroys David Price in the fifth round. Brutal left hook KO. pic.twitter.com/Vi9HNo83RQ— Matt (@theluzzmachine) 31 марта 2018 г.