Поветкин победил Прайса нокаутом в пятом раунде

Россиянин, владеющий интернациональным титулом WBO и интерконтинентальным титулом WBA, победил британца

Поединок, победитель которого получил право на бой с абсолютным чемпионом мира, прошел в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) на арене Principality Stadium.

Россиянин с самого начала захватил инициативу, а в третьем раунде Прайс после удара соперника побывал в нокдауне. Однако затем сам россиянин, потеряв равновесие, упал на настил ринга, после чего рефери отсчитал ему нокдаун.

Развязка наступила в пятой трёхминутке, когда Поветкин поймал соперника боковым и добил его апперкотом, отправив Прайса в нокаут.

Бой Поветкин – Прайс прошел в андеркарте вечера бокса, главным событием которого станет объединительный бой с участием чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super и IBF британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером, обладающим титулом WBO.

Таким образом, Поветкин теперь может встретиться с победителем этого поединка.

Povetkin absolutley destroys David Price in the fifth round. Brutal left hook KO. pic.twitter.com/Vi9HNo83RQ