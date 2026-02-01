прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 1 февраля. Начало встречи — в 23:30 по мск.

«Милуоки»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Милуоки» занимает 12 место, одержав 18 побед и потерпев 28 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня баскетболисты из штата Висконсин с разницей в 10 очков проиграли «Вашингтону» (99:109).

Не сыграют: С травмой шеи в лазарете «Милуоки» находится Торин Принс, с мышечной травмой на игру не выйдет Кевин Портер-мл. Выбыл из строя также лидер «баксов» Яннис Адетокунбо.

Состояние команды: «Бакс» одержал четвёртое поражение подряд, уступив также «Филадельфии» (122:139), «Денверу» (100:102), «Оклахоме» (102:122).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

«Милуоки» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Милуоки» переиграл «Бостон» (116:101)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Милуоки» — 7.00.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Милуоки» испытывают проблемы с кадрами, «олени» не смогут рассчитывать на своего лидера Янниса Адетокунбо. Ожидаем уверенной игры со стороны фаворита встречи — «Бостона».

2.07 Фора «Бостона» (-15.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Бостон» — «Милуоки» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Бостона» (-15.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: 217 очков забросили друг другу баскетболисты «Бостона» и «Милуоки».

1.94 ТМ 216.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Бостон» — «Милуоки» принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 216.5 с коэффициентом 1.94.