В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 1 февраля. Начало встречи — в 23:30 по мск.
«Милуоки»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Милуоки» занимает 12 место, одержав 18 побед и потерпев 28 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня баскетболисты из штата Висконсин с разницей в 10 очков проиграли «Вашингтону» (99:109).
Не сыграют: С травмой шеи в лазарете «Милуоки» находится Торин Принс, с мышечной травмой на игру не выйдет Кевин Портер-мл. Выбыл из строя также лидер «баксов» Яннис Адетокунбо.
Состояние команды: «Бакс» одержал четвёртое поражение подряд, уступив также «Филадельфии» (122:139), «Денверу» (100:102), «Оклахоме» (102:122).
Статистика для ставок
- «Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции
- «Милуоки» занимает 12 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Милуоки» переиграл «Бостон» (116:101)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Милуоки» — 7.00.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Милуоки» испытывают проблемы с кадрами, «олени» не смогут рассчитывать на своего лидера Янниса Адетокунбо. Ожидаем уверенной игры со стороны фаворита встречи — «Бостона».
Ставка: Фора «Бостона» (-15.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: 217 очков забросили друг другу баскетболисты «Бостона» и «Милуоки».
Ставка: ТМ 216.5 с коэффициентом 1.94.