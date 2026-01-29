прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 30 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции, в 46 матчах «Сиксерс» одержал 25 побед и потерпел 21 поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «76-е» на домашней площадке взяли вверх над «Милуоки» (139:122). Вклад в победу «Филадельфии» внес Пол Джордж, который отправил в кольцо соперника 32 очка, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: С травмой лодыжки на больничной койке находится Квентин Граймс, под вопросом участие лидеров команды Пол Джорджа и Джоэла Эмбиида.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась двухматчевая проигрышная серия «Сиксерс», ранее «Филадельфия» проиграла «Шарлотт» (93:130) и «Нью-Йорку» (109:112).

«Сакраменто»

Турнирная таблица: «Сакраменто» занимает в Западной конференции 14 место, баскетболисты из Калифорнии одержали 12 побед и потерпел 36 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Нью-Йорка» (87:103).

Не сыграют: С травмами лодыжки из строя калифорнийского клуба выбыли Киган Мюррэй и Малик Монк, у Зака Лавина есть проблемы со спиной.

Состояние команды: Проигрышная серия «Сакраменто» состоит из шести матчей, калифорнийский коллектив уступил в играх против «Детройта» (116:139), «Кливленда» (118:123), «Торонто» (109:122), «Майами» (117:130) и «Портленда» (110:117).

Статистика для ставок

«Филадельфия» и «Сакраменто» в этом сезоне еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. На победу «Сакраменто» — 5.40.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Филадельфия» подходит к игре в качестве явного фаворита, «Сакраменто» не может одержать победу на протяжении шести матчей подряд. Безусловно, стоит ожидать крупной виктории со стороны «76-х».

1.90 Фора «Филадельфии» (-11.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Филадельфия» — «Сакраменто» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Филадельфии» (-11.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 227.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Филадельфия» — «Сакраменто» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.