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    Денвер — Лос-Анджелес Клипперс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 30 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 30 Апреля 2025 года

    Денвер

  • НБА
    •  Денвер 05:00 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •

    «Денвер»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

    Последние матчи: «Денвер» смог восстановить равновесие в противостоянии в «Лос-Анджелес Клипперс», выиграв в четвертом матче противостояния (101:99). Ключевую роль в составе «самородков» сыграл Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 21 подбора.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В четырёх матчах дуэли «Денвер» также выиграл у «Клипперс» со счётом 112:110.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: «Клипперс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф проиграл «Денверу» со счётом 99:101.

    Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

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    Состояние команды: В четырёх матчах противостояния с «Денвером», баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» выиграли два матча (117:83, 105:102).

    Статистика для ставок

    • «Денвер» прервал двухматчевую проигрышную серию

    • Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» из двух матчей

    • «Денвер» vs «Клипперс» (счёт в серии — 2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Денвера» — 2.00.

    ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Ожидается интересное противостояние, в пятой игре скорее всего одержат победу игроки «Денвера», так как «наггетсы» на фоне победы могут поймать кураж.

    Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 208.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс состоится 30 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Денвера».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Денвера»» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Денвера» — 2.00.

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    Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 30.04.202505:00. Выйдет ли «Денвер» вперёд в серии?
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