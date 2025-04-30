Денвер — Лос-Анджелес Клипперс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 30 апреля 2024 года

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

Последние матчи: «Денвер» смог восстановить равновесие в противостоянии в «Лос-Анджелес Клипперс», выиграв в четвертом матче противостояния (101:99). Ключевую роль в составе «самородков» сыграл Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 21 подбора.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В четырёх матчах дуэли «Денвер» также выиграл у «Клипперс» со счётом 112:110.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Клипперс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф проиграл «Денверу» со счётом 99:101.

Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: В четырёх матчах противостояния с «Денвером», баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» выиграли два матча (117:83, 105:102).

Статистика для ставок

«Денвер» прервал двухматчевую проигрышную серию

Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» из двух матчей

«Денвер» vs «Клипперс» (счёт в серии — 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Денвера» — 2.00.

ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Ожидается интересное противостояние, в пятой игре скорее всего одержат победу игроки «Денвера», так как «наггетсы» на фоне победы могут поймать кураж.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 208.5 с коэффициентом 1.90.