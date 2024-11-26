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    «Мемфис» снова добьётся успеха в битве с «Портлендом»?

    «Мемфис» — «Портленд». Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Портленд»
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    «Мемфис» — «Голден Стэйт»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 26 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Ноября 2024 года

    Мемфис

  • НБА
    •  Мемфис 04:00 Портленд

    Портленд

  • НБА
    •

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» занимает 7 место при 10 победах и 7 поражениях.

    Последние матчи: «Мемфис» в гостевой игре нанёс поражение «Чикаго» (142:131). В составе команды из штата Теннесси отметим результативные действия Скоти Пиппена, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

    Не сыграют: Лидер команды Джа Морант восстановился после травмы бедра. Не сыграет из-за болезни Маркус Смарт, из-за травм ноги и лодыжки в лазарете «гризли» находятся Грегори Джексон, Винс Уильямс соответственно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» одержал три победы.

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 7 побед и 10 поражений.

    Последние матчи: «Портленду» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. В рамках минувшего тура «речники» в выездной встрече обыграли «Хьюстон» (104:98). В составе победителей результативностью отметился Анферни Саймонс, который отправил в кольцо соперника 25 очков.

    Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон.

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    Состояние команды: Прервалась проигрышная серия «Портленда», которая состояла из двух матчей.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Портленд» одержал три победы

    • В последних пяти матчах «Мемфис» одержал три победы

    • В этом сезоне «Мемфис» выиграл у «Портленда» со счётом 134:89

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. На победу «Портленда» — 4.78.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Мемфис» усилил свой состав с возвращением в команду Джа Моранта, к тому же баскетболисты из штата Теннесси уже знают как обыгрывать «Портленд».

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-11.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 2.01.

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