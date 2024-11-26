В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 26 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» занимает 7 место при 10 победах и 7 поражениях.

Последние матчи: «Мемфис» в гостевой игре нанёс поражение «Чикаго» (142:131). В составе команды из штата Теннесси отметим результативные действия Скоти Пиппена, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

Не сыграют: Лидер команды Джа Морант восстановился после травмы бедра. Не сыграет из-за болезни Маркус Смарт, из-за травм ноги и лодыжки в лазарете «гризли» находятся Грегори Джексон, Винс Уильямс соответственно.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» одержал три победы.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 7 побед и 10 поражений.

Последние матчи: «Портленду» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. В рамках минувшего тура «речники» в выездной встрече обыграли «Хьюстон» (104:98). В составе победителей результативностью отметился Анферни Саймонс, который отправил в кольцо соперника 25 очков.

Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон.

Состояние команды: Прервалась проигрышная серия «Портленда», которая состояла из двух матчей.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Портленд» одержал три победы

В последних пяти матчах «Мемфис» одержал три победы

В этом сезоне «Мемфис» выиграл у «Портленда» со счётом 134:89

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. На победу «Портленда» — 4.78.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Мемфис» усилил свой состав с возвращением в команду Джа Моранта, к тому же баскетболисты из штата Теннесси уже знают как обыгрывать «Портленд».

Ставка: Фора «Мемфиса» (-11.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 2.01.