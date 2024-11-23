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    «Филадельфия» начнет подниматься со дна?

    «Филадельфия» — «Бруклин». Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Бруклин»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 23 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Ноября 2024 года

    Филадельфия

  • НБА
    •  Филадельфия 03:00 Бруклин

    Бруклин

  • НБА
    •

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Судя по последним новостям из стана «Филадельфии», рассчитывать на поднятие со дна Востока не приходится.

    Последние матчи: В 11 последних матчах «Филадельфия» смогла победить только один раз, а пять последних проигранных встреч — это кромешный ужас.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Филадельфии» не может рассчитывать на Пола Джорджа и Кайла Лаури. Первый будет недоступен ещё четыре месяца, а второму предстоит операция на бедре.

    Общий тонус клуба: При всем уважении к пенсильванскому клубу, но стоит сказать, что у него не могли играть практически все лидеры. Сейчас Макси и Эмбиид в порядке, поэтому вполне могут показать результат.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Показатели «Бруклина» резко просели, и клуб опустился на девятую строчку в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Бруклин» смог победить всего лишь один раз, и то эта победа была одержана в крайнем поединке против «Шарлотт» с разницей в один балл.

    Травмированные игроки: Сейчас за «Бруклин» точно не может играть Клэкстон из-за травмы поясницы. Вполне вероятно, что пропустят матч Шарп и Томас.

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    Общий тонус клуба: В матче против злой и нервной «Филадельфии» гости имеют все шансы устроиться на разгромный проигрыш.

    Статистика для ставок

    • «Бруклин» за четыре последних матча выиграл всего раз

    • Два последних очных поединка остались за «Филадельфией»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.47, а на победу «Бруклина» — 2.82.

    Прогноз: «Филадельфия» не может проигрывать своим соперникам в каждом матче, поэтому ждем победу хозяев.

    Альтернативный прогноз: Результативной игры не предвидится, поскольку у хозяев кризис идей, а у гостей сильная просадка по проценту попаданий с игры.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.76.

    Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.24.

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