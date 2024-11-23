Филадельфия
Бруклин
«Филадельфия»
Турнирное положение: Судя по последним новостям из стана «Филадельфии», рассчитывать на поднятие со дна Востока не приходится.
Последние матчи: В 11 последних матчах «Филадельфия» смогла победить только один раз, а пять последних проигранных встреч — это кромешный ужас.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Филадельфии» не может рассчитывать на Пола Джорджа и Кайла Лаури. Первый будет недоступен ещё четыре месяца, а второму предстоит операция на бедре.
Общий тонус клуба: При всем уважении к пенсильванскому клубу, но стоит сказать, что у него не могли играть практически все лидеры. Сейчас Макси и Эмбиид в порядке, поэтому вполне могут показать результат.
«Бруклин»
Турнирное положение: Показатели «Бруклина» резко просели, и клуб опустился на девятую строчку в восточной конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Бруклин» смог победить всего лишь один раз, и то эта победа была одержана в крайнем поединке против «Шарлотт» с разницей в один балл.
Травмированные игроки: Сейчас за «Бруклин» точно не может играть Клэкстон из-за травмы поясницы. Вполне вероятно, что пропустят матч Шарп и Томас.
Общий тонус клуба: В матче против злой и нервной «Филадельфии» гости имеют все шансы устроиться на разгромный проигрыш.
Статистика для ставок
- «Бруклин» за четыре последних матча выиграл всего раз
- Два последних очных поединка остались за «Филадельфией»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.47, а на победу «Бруклина» — 2.82.
Прогноз: «Филадельфия» не может проигрывать своим соперникам в каждом матче, поэтому ждем победу хозяев.
- 1.97Милуоки — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.82Нью-Орлеан — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.01Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Результативной игры не предвидится, поскольку у хозяев кризис идей, а у гостей сильная просадка по проценту попаданий с игры.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.76.
Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.24.