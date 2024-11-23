В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 23 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Судя по последним новостям из стана «Филадельфии», рассчитывать на поднятие со дна Востока не приходится.

Последние матчи: В 11 последних матчах «Филадельфия» смогла победить только один раз, а пять последних проигранных встреч — это кромешный ужас.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Филадельфии» не может рассчитывать на Пола Джорджа и Кайла Лаури. Первый будет недоступен ещё четыре месяца, а второму предстоит операция на бедре.

Общий тонус клуба: При всем уважении к пенсильванскому клубу, но стоит сказать, что у него не могли играть практически все лидеры. Сейчас Макси и Эмбиид в порядке, поэтому вполне могут показать результат.

«Бруклин»

Турнирное положение: Показатели «Бруклина» резко просели, и клуб опустился на девятую строчку в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних поединках «Бруклин» смог победить всего лишь один раз, и то эта победа была одержана в крайнем поединке против «Шарлотт» с разницей в один балл.

Травмированные игроки: Сейчас за «Бруклин» точно не может играть Клэкстон из-за травмы поясницы. Вполне вероятно, что пропустят матч Шарп и Томас.

Общий тонус клуба: В матче против злой и нервной «Филадельфии» гости имеют все шансы устроиться на разгромный проигрыш.

Статистика для ставок

«Бруклин» за четыре последних матча выиграл всего раз

Два последних очных поединка остались за «Филадельфией»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.47, а на победу «Бруклина» — 2.82.

Прогноз: «Филадельфия» не может проигрывать своим соперникам в каждом матче, поэтому ждем победу хозяев.

Альтернативный прогноз: Результативной игры не предвидится, поскольку у хозяев кризис идей, а у гостей сильная просадка по проценту попаданий с игры.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.76.

Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.24.