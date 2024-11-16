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    «Детройту» хватит сил одолеть «Торонто»?

    «Торонто» — «Детройт». Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Ноября 2024 года

    Торонто

  • Торонто
    •  Торонто 03:00 Детройт

    Детройт

  • НБА
    •

    «Торонто»

    Турнирное положение: Мало, кто ожидал, что «Торонто» опустится на последнее место восточной конференции, но довольно слабый состав и большое количество травм сделали свое дело.

    Последние матчи: Проблемы «Торонто» гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд, поэтому совсем неудивительно, что канадская команда выиграла два матча из стартовых десяти.

    Травмированные игроки: Серьезные сложности с составом у «Торонто». Канадскому клубу не могут помочь Барнс, Браун, Олиник, Квикли и Уолтер, а без них даже в матче с «Детройтом» победа «Рэпторз» не светит.

    Общий тонус клуба: Даже в игре с клубом из Мичигана «Рэпторз» будут играть от соперника, поэтому вероятность переиграть в таком баскетболе «Пистонз» не очень высока.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Старт этого сезона для поклонников «Детройта», как бальзам на душу, поскольку их клуб на десятой позиции на Востоке, что уже прогресс по сравнению с прошлым сезоном.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Борьба получается практически в каждом поединке с участием «Детройта», поэтому совсем неудивительно, что и разница побед и поражений у клуба из Мичигана оставляет всего лишь «минус три».

    Травмированные игроки: По сравнению с предыдущим поединком количество травмированных игроков выросло у «Детройта» в четыре раза. Был травмирован только Томпсон, а сейчас к нему присоединились Хардуэй, Айви и Фонтеккио.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Торонто» гости будут играть в острожный баскетбол, но в решающий момент может зарешать Каннингем, который на старте этого сезона крайне хорош.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» выиграл два последних очных поединка

    • «Торонто» проиграл пять последних встреч по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 1.70, а на победу «Детройта» — 2.15.

    Прогноз: «Детройт» сможет добыть победу в Канаде

    Альтернативный прогноз: У «Торонто» совсем плохо с обороной, поэтому игра вполне может претендовать на результативную.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.26.

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    «Торонто» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Детройту» хватит сил одолеть «Торонто»?
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