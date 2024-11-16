В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Мало, кто ожидал, что «Торонто» опустится на последнее место восточной конференции, но довольно слабый состав и большое количество травм сделали свое дело.

Последние матчи: Проблемы «Торонто» гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд, поэтому совсем неудивительно, что канадская команда выиграла два матча из стартовых десяти.

Травмированные игроки: Серьезные сложности с составом у «Торонто». Канадскому клубу не могут помочь Барнс, Браун, Олиник, Квикли и Уолтер, а без них даже в матче с «Детройтом» победа «Рэпторз» не светит.

Общий тонус клуба: Даже в игре с клубом из Мичигана «Рэпторз» будут играть от соперника, поэтому вероятность переиграть в таком баскетболе «Пистонз» не очень высока.

«Детройт»

Турнирное положение: Старт этого сезона для поклонников «Детройта», как бальзам на душу, поскольку их клуб на десятой позиции на Востоке, что уже прогресс по сравнению с прошлым сезоном.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Борьба получается практически в каждом поединке с участием «Детройта», поэтому совсем неудивительно, что и разница побед и поражений у клуба из Мичигана оставляет всего лишь «минус три».

Травмированные игроки: По сравнению с предыдущим поединком количество травмированных игроков выросло у «Детройта» в четыре раза. Был травмирован только Томпсон, а сейчас к нему присоединились Хардуэй, Айви и Фонтеккио.

Общий тонус клуба: В игре против «Торонто» гости будут играть в острожный баскетбол, но в решающий момент может зарешать Каннингем, который на старте этого сезона крайне хорош.

Статистика для ставок

«Детройт» выиграл два последних очных поединка

«Торонто» проиграл пять последних встреч по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 1.70, а на победу «Детройта» — 2.15.

Прогноз: «Детройт» сможет добыть победу в Канаде

Альтернативный прогноз: У «Торонто» совсем плохо с обороной, поэтому игра вполне может претендовать на результативную.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.15.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.26.