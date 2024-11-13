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    «Бостон» не оставит живого места от «ястребов»?

    «Бостон» — «Атланта». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Атланта»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Ноября 2024 года

    Бостон

  • НБА
    •  Бостон 03:00 Атланта

    Атланта

  • НБА
    •

    «Бостон»

    Турнирное положение: Никто не сомневался в том, что «Бостон» начнет подтверждать свой чемпионский статус зрелой игрой, но клуб из Массачусетса сейчас только на втором месте в своей конференции.

    Последние матчи: В недавно сыгранном матче «Бостон» получил по носу от «Голден Стэйт», который не прощает расхлебанного отношения соперников к игре. Однако уже после той неудачи «кельты» провели убедительный матч против «Милуоки».

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Бостона» недоступен Порзингис, испытывающий проблемы с ногой ещё с прошлого сезона.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Атланты» даже сомневаться не приходится в том, кто из двух команд будет претендовать на уверенную победу.

    «Атланта»

    Турнирное положение: Катастрофические проблемы с травмированными игроками начали опускать «Атланту» по таблице конференции уже на первом месяце регулярного чемпионата. Сейчас «ястребы» уже на 11 позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Атланта» выиграла всего лишь раз, и то в матче против «Нью-Йорка» по большому счету повезло.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Атланты» по-прежнему ломает голову, кем и как можно заменить Богдановича, Бафкина, Хантера, Крейчи, Ланди и Зеллера.

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    Общий тонус клуба: Нет никаких сомнений в доминировании «Бостона» на протяжении всей игры, однако поклонники клуба из Джорджии верят в очередное чудо.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» с начала сезона проиграл всего лишь два матча

    • У «Атланты» в четырех последних матчах три поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.09, а на победу «Атланты» — 8.30.

    Прогноз: «Бостон» выиграет предстоящий поединок за явным преимуществом.

    Альтернативный прогноз: Обе команды могут демонстрировать результативную игру, поэтому с большой долей вероятности можно рассчитывать на результативный матч.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.14.

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