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    «Филадельфия» сравняет счёт сериям?

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Нью-Йорк»
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    «Торонто» — «Филадельфия»
    В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Веллс Фарго Центр» 28 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 28 Апреля 2024 года
    Филадельфия
  • НБА. Плей-офф
    •  Филадельфия 20:00 Нью-Йорк Нью-Йорк
  • НБА
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    «Филадельфия»

    Турнирное положение: «Филадельфия» финишировала в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата на 7 месте. В регулярном чемпионате «76-е» одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

    Последние матчи: Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вместе с командой принимают в родных стенах «Нью-Йорк». «76-м» удалось переиграть «Нью-Йорк» в предыдущей встрече дуэли (125:114). В этом поединке Эмбиид выдал лучший матч в плей-офф за карьеру и стал первым центровым в истории постсезона с 50 очками и трёхочковыми.

    Не сыграют: «Филадельфия» не сможет по-прежнему рассчитывать на Роберта Ковингтона, у
    которого травма колена. В строй команды вернулись Де'Энтони Мелтон и Джоэл Эмбиид.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В серии противостояния с «Нью-Йорком», баскетболисты «Филадельфии» смогли лишь сократить отставание (1:2 — по победам в серии). Стоит отметить, что у «76-х» могут возникнуть проблемы с составом, если Эмбиид снова окажется в лазарете. Дело в том, что лидера «Филы» по-прежнему беспокоит левое колено, из-за травмы, которого игрок пропустил большую часть сезона.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» финишировал на втором месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В дуэли против «Филадельфии», «Нью-Йорк» уже не сможет «свипнуть» соперника. «Никсы» стартовали с двух побед над оппонентом (111:104, 104:101).

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Под вопросом участие Митчелла Робинсона, у которого врачи диагностировали травму лодыжки.

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    Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» составляла семь матчей. В регулярном чемпионате «никсы» выиграли у «Бруклина» (111:107), «Бостона» (118:109), «Чикаго» (120:119, 128:117) и «Милуоки» (122:109).

    Статистика для ставок

    • В плей-офф «Нью-Йорк» дважды переиграл «Филадельфию» (104:101, 111:104)

    • «Филадельфия» взяла реваншу у соперника (125:114)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Нью-Йорка» — 2.60.

    ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Если лидер «Филадельфии» выйдет на игру против «Нью-Йорка», то у «76-х» появится шанс восстановить равновесие на табло.

    Ставка: Фора «Филадельфии» (-6.5) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, чтобы подстраховаться.

    Ставка: ТБ 208.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Нью-Йорк» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» сравняет счёт сериям?
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