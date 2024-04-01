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    Добьется ли «Сан-Антонио» победы?

    «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 апреля 2024 года

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    «Сан-Антонио» — «Хьюстон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на стадионе «Центр Фрост Банк» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2024 года

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Команда из Техаса давно лишилась шансов на выход в плей-ин национальной баскетбольной ассоциации. Максимум «Сан-Антонио» может занять в турнирной таблице Западной конференции 13 место. На данный момент «шпоры» расположились на последнем 15 месте при 18 победах и 56 поражениях.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» продолжает победждать в регулярном чемпионате, однако это вряд ли спасёт команду от последнего места на Западе. В минувшем тур чемпионата техасцы добились победы в поединке против «Нью-Йорка». Вклад в победу команды над «никсами» внёс Вебаньяма, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 20 подборов.

    Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси, дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: На финише сезона «Сан-Антонио» стал набирать ход и побеждать. Выигрышная серия «шпор» уже составляет три матча. Помимо триумфа в поединке против «Нью-Йорка» техасцы добыли победу и в играх против «Юты» (118:111) и «Финикса» (104:102).

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» сохранил за собой 10 место, которое дает право сыграть в зоне плей-ин. В 73 матчах калифорнийцы одержали 39 побед и потерпели 34 проигрыша.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Стефен Карри принёс важную победу «Голден Стэйт» в поединке против «Шарлотт» (115:97), который стремится отобрать у «золотых» 10-ю строчку и отдать её «Хьюстону». Карри отправил в кольцо соперник 23 очка, а ещё совершил 1 подбор и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов «Голден Стэйт». С травмами колена вне игры остались Джонатан Куминга и Дарио Шарич, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Голден Стэйт» продолжает побеждать в регулярном первенстве. В выездных встречах «золотые» обыграли «Орландо» (101:93) и «Майами» (113:92).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» сыграли два раза

    • «Голедн Стэйт» дважды выиграла у «Сан-Антонио» (112:102, 118:112)

    «Сан-Антонио» добился победы над «Голден Стэйт» (126:113)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Сан-Антонио» — 3.65.

    ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Сан-Антонио» сейчас на моральном подъеме, команда сражается за собственный престиж на турнире. Можно сыграть в пользу хозяев.

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+9.5) с коэффициентом 1.86.

    Прогноз: 230 очков — средняя результативность с участием «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт».

    Ставка: ТБ 226 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» с коэффициентом 1.86. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Добьется ли «Сан-Антонио» победы?
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