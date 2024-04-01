В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на стадионе «Центр Фрост Банк» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Команда из Техаса давно лишилась шансов на выход в плей-ин национальной баскетбольной ассоциации. Максимум «Сан-Антонио» может занять в турнирной таблице Западной конференции 13 место. На данный момент «шпоры» расположились на последнем 15 месте при 18 победах и 56 поражениях.

Последние матчи: «Сан-Антонио» продолжает победждать в регулярном чемпионате, однако это вряд ли спасёт команду от последнего места на Западе. В минувшем тур чемпионата техасцы добились победы в поединке против «Нью-Йорка». Вклад в победу команды над «никсами» внёс Вебаньяма, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 20 подборов.

Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси, дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Состояние команды: На финише сезона «Сан-Антонио» стал набирать ход и побеждать. Выигрышная серия «шпор» уже составляет три матча. Помимо триумфа в поединке против «Нью-Йорка» техасцы добыли победу и в играх против «Юты» (118:111) и «Финикса» (104:102).

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» сохранил за собой 10 место, которое дает право сыграть в зоне плей-ин. В 73 матчах калифорнийцы одержали 39 побед и потерпели 34 проигрыша.

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Последние матчи: Стефен Карри принёс важную победу «Голден Стэйт» в поединке против «Шарлотт» (115:97), который стремится отобрать у «золотых» 10-ю строчку и отдать её «Хьюстону». Карри отправил в кольцо соперник 23 очка, а ещё совершил 1 подбор и отдал 4 передачи.

Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов «Голден Стэйт». С травмами колена вне игры остались Джонатан Куминга и Дарио Шарич, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Голден Стэйт» продолжает побеждать в регулярном первенстве. В выездных встречах «золотые» обыграли «Орландо» (101:93) и «Майами» (113:92).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» сыграли два раза

«Голедн Стэйт» дважды выиграла у «Сан-Антонио» (112:102, 118:112)



«Сан-Антонио» добился победы над «Голден Стэйт» (126:113)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Сан-Антонио» — 3.65.

ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: «Сан-Антонио» сейчас на моральном подъеме, команда сражается за собственный престиж на турнире. Можно сыграть в пользу хозяев.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+9.5) с коэффициентом 1.86.

Прогноз: 230 очков — средняя результативность с участием «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт».

Ставка: ТБ 226 с коэффициентом 1.90.