«Вашингтон»
Турнирное положение: Несмотря на то, что «Вашингтон» кажется слабейшей командой лиги прямо сейчас, но он совершил практически нереальное в последнем сыгранном матче и сравнялся по количетсва выигрышей с «Детройтом».
Последние матчи: Травмированный коллектив Кифа выиграл явного фаворита — «Сакраменто» (109:102). И это притом, что почти вся основа клуба травмирована.
Травмированные игроки: В данный момент руководство «Визардс» не может рассчитывать на Кулибали, Ливерса, Багли, Джонса, Оморуи и Шамета.
Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» вполне может стать продолжением удачного отрезка для столичной команды.
«Торонто»
Турнирное положение: В отличие от соперника по предстоящему поединку у «Торонто» дела идут хуже некуда, а сам клуб находится в максимально разобранном состоянии.
Последние матчи: В восьми последних поединках не одержано ни одной победы, причем качество игры просто ужасающее. Раяковичу явно осталось недолго на посту коуча канадской команды.
Травмированные игроки: У «Рэпторз» столько же травмированных игроков, сколько у «Вашингтона». Не смогут принять участие в предстоящей игре Пёлтль, Картон, Буше, Барретт, Квикли и Барнс.
Общий тонус клуба: Вероятность победы гостей в предстоящем поединке намного ниже, чем у хозяев.
Статистика для ставок
- У «Вашингтона» две победы дома за четыре последних поединка
- За шесть последних очных встреч «Сакраменто» проиграл лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 1.43, а на победу «Торонто» — 2.95.
Прогноз: «Вашингтон» вполне может прервать неудачную серию игр против «Торонто», поскольку у канадского клуба раздрай по всем направлениям.
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Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку в атаке у обоих клубов серьезные проблемы.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТМ 203 с коэффициентом 2.23.