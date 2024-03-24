В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Несмотря на то, что «Вашингтон» кажется слабейшей командой лиги прямо сейчас, но он совершил практически нереальное в последнем сыгранном матче и сравнялся по количетсва выигрышей с «Детройтом».

Последние матчи: Травмированный коллектив Кифа выиграл явного фаворита — «Сакраменто» (109:102). И это притом, что почти вся основа клуба травмирована.

Травмированные игроки: В данный момент руководство «Визардс» не может рассчитывать на Кулибали, Ливерса, Багли, Джонса, Оморуи и Шамета.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» вполне может стать продолжением удачного отрезка для столичной команды.

«Торонто»

Турнирное положение: В отличие от соперника по предстоящему поединку у «Торонто» дела идут хуже некуда, а сам клуб находится в максимально разобранном состоянии.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В восьми последних поединках не одержано ни одной победы, причем качество игры просто ужасающее. Раяковичу явно осталось недолго на посту коуча канадской команды.

Травмированные игроки: У «Рэпторз» столько же травмированных игроков, сколько у «Вашингтона». Не смогут принять участие в предстоящей игре Пёлтль, Картон, Буше, Барретт, Квикли и Барнс.

Общий тонус клуба: Вероятность победы гостей в предстоящем поединке намного ниже, чем у хозяев.

Статистика для ставок

У «Вашингтона» две победы дома за четыре последних поединка

За шесть последних очных встреч «Сакраменто» проиграл лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 1.43, а на победу «Торонто» — 2.95.

Прогноз: «Вашингтон» вполне может прервать неудачную серию игр против «Торонто», поскольку у канадского клуба раздрай по всем направлениям.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку в атаке у обоих клубов серьезные проблемы.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТМ 203 с коэффициентом 2.23.