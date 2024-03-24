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    «Вашингтон» выберется с последней строчки Востока?

    «Вашингтон» — «Торонто». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Торонто»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Марта 2024 года
    Вашингтон
  • НБА
    •  Вашингтон 03:00 Торонто Торонто
  • Торонто
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    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что «Вашингтон» кажется слабейшей командой лиги прямо сейчас, но он совершил практически нереальное в последнем сыгранном матче и сравнялся по количетсва выигрышей с «Детройтом».

    Последние матчи: Травмированный коллектив Кифа выиграл явного фаворита — «Сакраменто» (109:102). И это притом, что почти вся основа клуба травмирована.

    Травмированные игроки: В данный момент руководство «Визардс» не может рассчитывать на Кулибали, Ливерса, Багли, Джонса, Оморуи и Шамета.

    Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» вполне может стать продолжением удачного отрезка для столичной команды.

    «Торонто»

    Турнирное положение: В отличие от соперника по предстоящему поединку у «Торонто» дела идут хуже некуда, а сам клуб находится в максимально разобранном состоянии.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В восьми последних поединках не одержано ни одной победы, причем качество игры просто ужасающее. Раяковичу явно осталось недолго на посту коуча канадской команды.

    Травмированные игроки: У «Рэпторз» столько же травмированных игроков, сколько у «Вашингтона». Не смогут принять участие в предстоящей игре Пёлтль, Картон, Буше, Барретт, Квикли и Барнс.

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    Общий тонус клуба: Вероятность победы гостей в предстоящем поединке намного ниже, чем у хозяев.

    Статистика для ставок

    • У «Вашингтона» две победы дома за четыре последних поединка

    • За шесть последних очных встреч «Сакраменто» проиграл лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 1.43, а на победу «Торонто» — 2.95.

    Прогноз: «Вашингтон» вполне может прервать неудачную серию игр против «Торонто», поскольку у канадского клуба раздрай по всем направлениям.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку в атаке у обоих клубов серьезные проблемы.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТМ 203 с коэффициентом 2.23.

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    Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Торонто» с коэффициентом 1.81. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Вашингтон» выберется с последней строчки Востока?
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