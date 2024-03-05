В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 5 марта. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: «Озёрники» потеряли одну позицию в турнирной таблице Западной конференции, расположившись на 10 месте. «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне провел 62 матча, одержав при этом 33 победы и потерпеы 29 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре «Лейкерс» потерпел поражение от «Денвера» (114:124). Таким образом прервалась выигрышная серия «озёрников».

Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся 4 баскетболиста. С травмой лодыжки на больничной койке находится Кэмерон Реддиш. У Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Под вопросом участие Леброна Джеймса, у которого травма лодыжки.

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Состояние команды: Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму лодыжки в последнем матче регулярного чемпионата против «Денвера».

К тому же в в победную серию команды вошли матчи против «Вашингтона» (134:131) и «Лос-Анджелес Клипперс» (116:112).

«Оклахома»

Турнирное положение: Команда из Оклахомы вернула себе первое место в турнирной таблице Западной конференции после того как сама выиграли, а «Миннесота» потерпела поражение. За плечами «громобойцев» 60 сыгранных матчей: 42 победы и 18 проигрышей.

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Последние матчи: Лидер «Оклахомы» принес своей команде победу над «Финиксом» (118:110). Шэй Гилджес-Александер оформил 35 очков, совершил 8 подборов и отдал 9 передач.

Не сыграют: Выбыл из строя игрок «Оклахомы» Джейлин Уильямс, который травмировал колено, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Оклахома» добилась двух побед над «Хьюстоном» (112:95, 123:110) и одной над «Вашингтоном» (147:106). Была и неудачная игра против «Сан-Антонио» (118:132).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахомы» сыграли трижды

«Лос-Анджелес Лейкерс» дважды выиграл у «Оклахомы» (112:105, 129:120)

«Оклахома» переиграла «Лейкерс» со счетом 133:110

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.06.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: Это тот случай когда соперники равные по силами. «Оклахома» — лидер Западной конференции, да и в составе мощный Гилджес-Александер. У «Лейкерс» — возможно, не сыграет Леброн Джеймс.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-2.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Лейкерс» и «Оклахома» забрасывают друг другу 235 очков. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 238.5 с коэффициентом 1.97.