«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: «Озёрники» потеряли одну позицию в турнирной таблице Западной конференции, расположившись на 10 месте. «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне провел 62 матча, одержав при этом 33 победы и потерпеы 29 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре «Лейкерс» потерпел поражение от «Денвера» (114:124). Таким образом прервалась выигрышная серия «озёрников».
Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся 4 баскетболиста. С травмой лодыжки на больничной койке находится Кэмерон Реддиш. У Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Под вопросом участие Леброна Джеймса, у которого травма лодыжки.
Состояние команды: Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму лодыжки в последнем матче регулярного чемпионата против «Денвера».
К тому же в в победную серию команды вошли матчи против «Вашингтона» (134:131) и «Лос-Анджелес Клипперс» (116:112).
«Оклахома»
Турнирное положение: Команда из Оклахомы вернула себе первое место в турнирной таблице Западной конференции после того как сама выиграли, а «Миннесота» потерпела поражение. За плечами «громобойцев» 60 сыгранных матчей: 42 победы и 18 проигрышей.
Последние матчи: Лидер «Оклахомы» принес своей команде победу над «Финиксом» (118:110). Шэй Гилджес-Александер оформил 35 очков, совершил 8 подборов и отдал 9 передач.
Не сыграют: Выбыл из строя игрок «Оклахомы» Джейлин Уильямс, который травмировал колено, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Оклахома» добилась двух побед над «Хьюстоном» (112:95, 123:110) и одной над «Вашингтоном» (147:106). Была и неудачная игра против «Сан-Антонио» (118:132).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахомы» сыграли трижды
- «Лос-Анджелес Лейкерс» дважды выиграл у «Оклахомы» (112:105, 129:120)
- «Оклахома» переиграла «Лейкерс» со счетом 133:110
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.06.
ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.
- 1.97Сакраменто — Чикаго: прогноз и ставка
- 2.32Юта — Вашингтон: прогноз и ставка
- 1.86Миннесота — Портленд: прогноз и ставка
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Прогноз: Это тот случай когда соперники равные по силами. «Оклахома» — лидер Западной конференции, да и в составе мощный Гилджес-Александер. У «Лейкерс» — возможно, не сыграет Леброн Джеймс.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-2.5) с коэффициентом 2.12.
Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Лейкерс» и «Оклахома» забрасывают друг другу 235 очков. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 238.5 с коэффициентом 1.97.