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    «Оклахома» справится с серьезным оппонентом?

    «Финикс» — «Оклахома». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 4 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Оклахома»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Оклахома». Игра пройдет на арене «Футпринт Центр» 4 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Финикс» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Марта 2024 года
    Финикс
  • НБА
    •  Финикс 05:30 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Финикс»

    Турнирное положение: Команда из Аризоны на данный момент занимает место в зоне плей-офф, расположившись на 6 месте турнирной таблицы Западной коференции. «Финикс» в регулярном чемпионате уже провел 60 матчей, одержав 35 побед и потерпев 25 проигрышей.

    Последние матчи: «Финикс» на своей арене потерпел фиаско в матче против «Хьюстона» (109:118).

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. Под вопросом участие Нассира Литтл (травма колена) и Эрика Гордона (травма паха).

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    Состояние команды: Сначала в состав команды после травмы вернулся Девин Букер. Теперь от травм оправились Брэдли Бил, у которого была мышечная травма и Юсуф Нуркич, который страдал из-за травмы лодыжки.

    К тому же отметим, что у «Финикса» прервалась выигрышная серия, которая состояла из двух матче: ранее «солнечные» добились успеха над «Хьюстоном» (110:105) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:113).

    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Громобойцы» уступили «Миннесоте» 1 место в турнирной таблице Западной конференции. «Оклахома» в 59 матчах одержала 41 победу и потерпела 18 поражений.

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    Последние матчи: Лидерство на Западе «Оклахома» упустила, потерпев сенсационное поражение от худшей команды Западной конференции — «Сан-Антонио» (118:132).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Победная серия «Оклахомы» зпаершилась матчем против «Сан-Антонио». Ранее «громобойцы» побеждали «Хьюстон» (112:95, 123:110), «Вашингтон» (147:106), «Лос-Анджелес Клипперс» (129:107), «Орландо» (127:113) и «Сакраменто» (127:113).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Оклахома» и «Финикс» играли 1 раз

    • В первом круге «Оклахома» нанесли поражение «Финиксу» (111:99)

    • Выигрышная серия «Оклахомы» состояла из 6 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Финикса» — 2.87.

    ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: «Оклахома» сейчас выглядит в лучшей форме, чем его соперник «Финикс». Ожидаем победы со стороны «громобойцев», особенно после неожиданного фиаско в матче с «Сан-Антонио».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-4.5) с коэффициентом 1.81.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на результативности матча. В прошлой игре обе команды забросили друг другу 210 очков.

    Ставка: ТМ 233.5 с коэффициентом 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Оклахома» с коэффициентом 1.81. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» справится с серьезным оппонентом?
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