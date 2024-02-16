В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 16 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

Турнирное положение: «Мемфис» продолжает размещаться на третьей с конца позиции в своей конференции, а в последних поединках никакого позитива и близко не видно.

Последние матчи: В недавней игре против «Нью-Орлеана» клуб Дженкинса не смог даже добраться до отметки в 90 набранных очков за матч (87:96)

Травмированные игроки: Восемь игроков самого высокого уровня не могут помочь клубу из Теннеси, поэтому неудивительно, что у него такие результаты по сезону.

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Общий тонус клуба: В предстоящем матче против «Милуоки» хозяевам ничего не светит, только если Док Риверс со своей командой снова не начнет что-то придумывать.

«Милуоки»

Турнирное положение: «Милуоки» на данный момент времени находится на третьей позиции в восточной конференции, но по качеству игры к «оленям» есть большие претензии.

Последние матчи: В последнем сыгранном поединке против «Майами» хозяева провалились полностью и проиграли не самому серьезному сопернику почти 30 очков (97:123).

Травмированные игроки: У «Бакс» сейчас травмирован один Миддлтон, поэтому видеть такие результаты по сезону крайне удивительно.

Общий тонус клуба: Если у предстоящей игре клуб из Висконсина умудриться ещё проиграть и одной из слабейших команд лиги на данный момент времени, то можно вообще тушить свет.

Статистика для ставок

«Мемфис» последний раз побеждал в январе

Удивительно, но за «Милуоки» остался только один очный матч из шести поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 5.21, а на победу «Милуоки» — 1.18.

Прогноз: «Милуоки» не позволит себе опозориться в этой игре.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.

Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.27.