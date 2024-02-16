«Мемфис»
Турнирное положение: «Мемфис» продолжает размещаться на третьей с конца позиции в своей конференции, а в последних поединках никакого позитива и близко не видно.
Последние матчи: В недавней игре против «Нью-Орлеана» клуб Дженкинса не смог даже добраться до отметки в 90 набранных очков за матч (87:96)
Травмированные игроки: Восемь игроков самого высокого уровня не могут помочь клубу из Теннеси, поэтому неудивительно, что у него такие результаты по сезону.
Общий тонус клуба: В предстоящем матче против «Милуоки» хозяевам ничего не светит, только если Док Риверс со своей командой снова не начнет что-то придумывать.
«Милуоки»
Турнирное положение: «Милуоки» на данный момент времени находится на третьей позиции в восточной конференции, но по качеству игры к «оленям» есть большие претензии.
Последние матчи: В последнем сыгранном поединке против «Майами» хозяева провалились полностью и проиграли не самому серьезному сопернику почти 30 очков (97:123).
Травмированные игроки: У «Бакс» сейчас травмирован один Миддлтон, поэтому видеть такие результаты по сезону крайне удивительно.
Общий тонус клуба: Если у предстоящей игре клуб из Висконсина умудриться ещё проиграть и одной из слабейших команд лиги на данный момент времени, то можно вообще тушить свет.
Статистика для ставок
- «Мемфис» последний раз побеждал в январе
- Удивительно, но за «Милуоки» остался только один очный матч из шести поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 5.21, а на победу «Милуоки» — 1.18.
Прогноз: «Милуоки» не позволит себе опозориться в этой игре.
Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.
Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.27.