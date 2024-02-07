«Бруклин»
«Бруклин» неожиданно для всех начал подавать признаки жизни, хотя это с трудом представлялось ещё пару недель назад.
Команда из Нью-Йорка имеет в лазарете сразу четырех игроков, но при всем этом умудряется побеждать в матчах, где от неё этого никто не ждал.
В последнем своем матче «Нетс» расправились с самой «Филадельфией», но фаворит игры был явно не в духе, поэтому невольно помог клубу Вона.
В предстоящем поединке против «Далласа» вполне можно бороться за победу, если гости снова выйдут на паркет без лидеров.
«Даллас»
«Далласа» проиграл два последних матча сильным соперникам, но в поединке против «Милуоки» можно было побороться и за победу, поскольку Дончич, хоть и с повреждением, но появился в той игре.
Все же остальные игроки клуба проводят один нормальный матч на пять плохих, поэтому ждать каких-то свершений от того же Клебера и Грина не стоило.
Техасской команде необходимо определиться со стратегией игры без Дончича. У Кидда пока что нет запасного хода на случай, если словенец травмируется.
В матче против «Бруклина» гости будут иметь перевес, если участие в мачте будет принимать звездный словенец.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.82, победа «Далласа» — 2.12.
Прогноз: «Даллас» вполне способен нанести поражение слабому «Бруклину».
Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.
Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.75.