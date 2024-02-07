В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 07 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Даллас»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бруклин»

«Бруклин» неожиданно для всех начал подавать признаки жизни, хотя это с трудом представлялось ещё пару недель назад.

Команда из Нью-Йорка имеет в лазарете сразу четырех игроков, но при всем этом умудряется побеждать в матчах, где от неё этого никто не ждал.

В последнем своем матче «Нетс» расправились с самой «Филадельфией», но фаворит игры был явно не в духе, поэтому невольно помог клубу Вона.

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В предстоящем поединке против «Далласа» вполне можно бороться за победу, если гости снова выйдут на паркет без лидеров.

«Даллас»

«Далласа» проиграл два последних матча сильным соперникам, но в поединке против «Милуоки» можно было побороться и за победу, поскольку Дончич, хоть и с повреждением, но появился в той игре.

Все же остальные игроки клуба проводят один нормальный матч на пять плохих, поэтому ждать каких-то свершений от того же Клебера и Грина не стоило.

Техасской команде необходимо определиться со стратегией игры без Дончича. У Кидда пока что нет запасного хода на случай, если словенец травмируется.

В матче против «Бруклина» гости будут иметь перевес, если участие в мачте будет принимать звездный словенец.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.82, победа «Далласа» — 2.12.

Прогноз: «Даллас» вполне способен нанести поражение слабому «Бруклину».

Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.75.