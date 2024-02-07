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    «Даллас» может рассчитывать на победу в Нью-Йорке?

    «Бруклин» — «Даллас». Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 07 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 07 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Даллас»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Бруклин»

    «Бруклин» неожиданно для всех начал подавать признаки жизни, хотя это с трудом представлялось ещё пару недель назад.

    Команда из Нью-Йорка имеет в лазарете сразу четырех игроков, но при всем этом умудряется побеждать в матчах, где от неё этого никто не ждал.

    В последнем своем матче «Нетс» расправились с самой «Филадельфией», но фаворит игры был явно не в духе, поэтому невольно помог клубу Вона.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем поединке против «Далласа» вполне можно бороться за победу, если гости снова выйдут на паркет без лидеров.

    «Даллас»

    «Далласа» проиграл два последних матча сильным соперникам, но в поединке против «Милуоки» можно было побороться и за победу, поскольку Дончич, хоть и с повреждением, но появился в той игре.

    Все же остальные игроки клуба проводят один нормальный матч на пять плохих, поэтому ждать каких-то свершений от того же Клебера и Грина не стоило.

    Техасской команде необходимо определиться со стратегией игры без Дончича. У Кидда пока что нет запасного хода на случай, если словенец травмируется.

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    В матче против «Бруклина» гости будут иметь перевес, если участие в мачте будет принимать звездный словенец.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.82, победа «Далласа» — 2.12.

    Прогноз: «Даллас» вполне способен нанести поражение слабому «Бруклину».

    Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.75.

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    «Бруклин» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» может рассчитывать на победу в Нью-Йорке?
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