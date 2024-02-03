Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 3 февраля. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» в этом сезоне не ставит цель — попасть в плей-ин баскетбольной ассоциации, команда расположилась на последнем месте в Западной конференции.

В минувшем туре «шпоры» потерпели фиаско в матче против «Орландо» (98:108). Это уже второй проигрыш «Сан-Антонио» подряд, была еще неудачная игра против «Вашингтона» (113:118).

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«Сан-Антонио» уже провел в этом сезоне 48 матчей, одержав 10 побед и потерпев 38 поражений.

«Нью-Орлеан»

Литовец Йонас Валанчюнас внес вклад в победу «Нью-Орлеана» над «Хьюстоном» (110:99). Баскетболист оформил дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов.

Таким образом прервалась проигрышная серия, которая состояла из трех матчей. Ранее «пеликаны» проиграли «Бостону» (112:118), «Милуоки» (117:141) и «Оклахоме» (83:107).

«Нью-Орлеан» расположился на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции при 27 победах и 21 поражении.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 3.51, победа «Нью-Орлеана» — 1.33.

Прогноз: Клуб из Луизианы — фаворит пары, «пеликаны» навряд ли встретят сопротивление со стороны техасского клуба. Ставим победу на «Нью-Орлеан».

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-8.5) с коэффициентом 2.05.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 234 коэффициентом 2.04.