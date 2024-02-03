«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» в этом сезоне не ставит цель — попасть в плей-ин баскетбольной ассоциации, команда расположилась на последнем месте в Западной конференции.
В минувшем туре «шпоры» потерпели фиаско в матче против «Орландо» (98:108). Это уже второй проигрыш «Сан-Антонио» подряд, была еще неудачная игра против «Вашингтона» (113:118).
«Сан-Антонио» уже провел в этом сезоне 48 матчей, одержав 10 побед и потерпев 38 поражений.
«Нью-Орлеан»
Литовец Йонас Валанчюнас внес вклад в победу «Нью-Орлеана» над «Хьюстоном» (110:99). Баскетболист оформил дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов.
Таким образом прервалась проигрышная серия, которая состояла из трех матчей. Ранее «пеликаны» проиграли «Бостону» (112:118), «Милуоки» (117:141) и «Оклахоме» (83:107).
«Нью-Орлеан» расположился на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции при 27 победах и 21 поражении.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 3.51, победа «Нью-Орлеана» — 1.33.
Прогноз: Клуб из Луизианы — фаворит пары, «пеликаны» навряд ли встретят сопротивление со стороны техасского клуба. Ставим победу на «Нью-Орлеан».
Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-8.5) с коэффициентом 2.05.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 234 коэффициентом 2.04.