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    Ожидать ли от «Портленда» новой сенсации?

    «Денвер» — «Портленд». Ставка (к. 6.54) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 3 февраля 2024 года

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    Денвер. «Болл Арена». Дата — 3 февраля. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 03 Февраля 2024 года

    «Денвер»

    Выбыл из строя лидер «Денвера» Никола Йокич, сербский игрок получил травму спины в матче против «Милуоки», который «самородки» выиграли со счетом 113:107. В том поединке центровой «наггетсов» оформил трипл-дабл из 25 очков, 16 подборов и 12 передач.

    Встречу против «Оклахомы» Йокич пропустил из-за травмы, а его команда проиграла «громобойцам» со счетом 100:105.

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    Таким образом «Денвер» опустился в турнирной таблице Западной конференции со 2-го на 4-е место, пропустив вперед «Оклахому» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Самородки» в этом сезоне провели 49 матчей и одержали 33 победы, проиграв лишь 16 раз.

    «Портленд»

    «Портленд» продолжает уничтожать лидеров Восточной конференции, так случилось и в минувшем туре. «Речники» одержали неожиданную победу над «Милуоки» (119:116).

    Важну роль в матче сыграл защитник «Портленда» Анферни Саймонс, который отправил в кольцо «баксов» 24 очка.

    До этого баскетболисты Чонси Биллапса одержали сенсационную победу, переиграв одного из лидеров Восточной конференции — «Филадельфию» (130:104). Результативностью в матче отметился Джерами Грант, который набрал в матче 27 очков, совершил 5 подборов и отдал 3 передачи.

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает 14 место, одержав 15 побед и потерпев 33 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.13, победа «Портленда» — 6.54.

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    Прогноз: «Портленд» в последнее время удивляет результами, а у «Денвера» в предстоящей игре будет отсутствовать ее лидер Никола Йокич. Так можно рискнуть и поставить на победу в пользу гостей.

    Ставка: Победа «Портленда» с коэффициентом 6.54.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

    Альтернативная ставка: Фора «Портленда» (+11) с коэффициентом 2.15.

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    «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка (6.54), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на баскетбол. Ожидать ли от «Портленда» новой сенсации?
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