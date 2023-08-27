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    Получит ли Франция путевку в топ-16?

    Франция — Латвия. Ставка (к. 2.09) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 27 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Франции
    Прогноз и ставки на Франция — Латвия
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    В группе H предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Франции и Латвии. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 27 августа, начало — в 16:30 мск. Франция — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа H 27 Августа 2023 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 16:30 Латвия Латвия
  • Рига
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    Франция

    Сборная Франции проиграла важную битву главному конкуренту за выход из группы предварительного этапа чемпионата мира. Французы уступили мощной канадской сборной с Ар Джей Барреттом и Шэй Гилджес-Александер в составе (65:95).

    Несмотря на разгромное поражение сборная Франции сыграла достойно в первой половине встречи, уступив лишь в 3 очка (40:43). Однако потом была провальная вторая часть поединка: (8:25 и 17:27).

    Эван Фурнье — главная ударная сила сборной Франции, защитник сделал 1 передачу, совершил 3 подбора и отправил в кольцо соперника 21 очко.

    Латвия

    Сборная Латвии в первой игре баскетбольного мундиаля одержала победу над Ливаном (109:70). В составе победителй лучшего результате добился Дайрис Бертанс, защитник оформил 20 очков.

    Все прогнозы на баскетбол

    К слову, от травмы ребра восстановился Эндрю Уиггинс. А вот Кристапс Порзингис — форвард «Бостона»,выбыл из строя из-за болезни.

    Латвийскую команду сейчас преследуют победы: вне сезона Латвия провела 14 победных товарищеских встреч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу хозяев: победа Франции — 1.13, победа Латвии— 6.10.

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    Прогноз: Сборная Латвии может преподнести сирпризы именитому сопернику.

    Ставка: Фора Латвии (-13) с коэффициентом 2.09.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 163 с коэффициентом 2.11.

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    Франция — Латвия: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Получит ли Франция путевку в топ-16?
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