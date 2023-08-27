Франция
Сборная Франции проиграла важную битву главному конкуренту за выход из группы предварительного этапа чемпионата мира. Французы уступили мощной канадской сборной с Ар Джей Барреттом и Шэй Гилджес-Александер в составе (65:95).
Несмотря на разгромное поражение сборная Франции сыграла достойно в первой половине встречи, уступив лишь в 3 очка (40:43). Однако потом была провальная вторая часть поединка: (8:25 и 17:27).
Эван Фурнье — главная ударная сила сборной Франции, защитник сделал 1 передачу, совершил 3 подбора и отправил в кольцо соперника 21 очко.
Латвия
Сборная Латвии в первой игре баскетбольного мундиаля одержала победу над Ливаном (109:70). В составе победителй лучшего результате добился Дайрис Бертанс, защитник оформил 20 очков.
К слову, от травмы ребра восстановился Эндрю Уиггинс. А вот Кристапс Порзингис — форвард «Бостона»,выбыл из строя из-за болезни.
Латвийскую команду сейчас преследуют победы: вне сезона Латвия провела 14 победных товарищеских встреч.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в победу хозяев: победа Франции — 1.13, победа Латвии— 6.10.
Прогноз: Сборная Латвии может преподнести сирпризы именитому сопернику.
Ставка: Фора Латвии (-13) с коэффициентом 2.09.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка.
Альтернативная ставка: Тотал больше 163 с коэффициентом 2.11.