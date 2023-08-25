На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Финляндии будет принимать сборную Австралии. Игра пройдет на «Окинава Арене» 25 августа. Начало встречи — в 11:00 мск. Финляндия — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Сборная Финляндии едет на чемпионат мира не для каких-то достижений, а пока что просто для участия.

Для этой скандинавской сборной подобное первенство будет уже вторым в истории. Первый чемпионат мира, на котором финская сборная принимала участие, случился в 2014 году и на нем финны довольствовались лишь 22 итоговым местом.

На этом первенстве европейская сборная рассчитывает, как минимум, улучшить свое достижение девятилетней давности.

Все прогнозы на баскетбол

Шансы на это есть и очень даже неплохие, поскольку сейчас в составе есть Маркканен, который, без сомнения, является самой узнаваемой фигурой в составе финнов.

Австралия

Австралийцы, куда более искушенные в участии на таких серьезных баскетбольных соревнованиях, нежели финны, поскольку традиции этого вида спорта у них развиты более, чем прилично.

Именно на прошлом мировом форуме сборная «зеленого» континента добилась своего лучшего результата на турнирах такого калибра, заняв итоговое четвертое место.

Состав у этой сборной более, чем приличный, а лидеры в лице Деллаведовы, Миллса и Бэйнса отнюдь не на последних ролях в своих клубах в НБА.

В поединке против финнов расклад сил целиком и полностью в пользу австралийцев. Поскольку общая сила состав у них заметно выше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Финляндии — 4.72, победа Австралии — 1.20.

Прогноз: Гости выиграют за явным преимуществом.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.98.

Альтернативный прогноз: Соперники будут играть без защиты.

Альтернативная ставка: ТБ 173 с коэффициентом 2.14.