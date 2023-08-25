ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс ХоллоуэйХоллоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore Виктор ДавилаДавила-забивала. ЦСКА получил долгожданное усиление Джордже ПетровичДжордже Петрович: Почему «Челси» платит 14 млн фунтов за вратаря «Нью-Ингленд Революшн»
  • 22:02
    • Хет-трик Уоткинса обеспечил «Астон Вилле» победу в матче против «Хиберниана»
    Все новости спорта

    Финны смогут побороться за победу?

    Финляндия — Австралия. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч чемпионата мира, 25 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Финляндии
    Прогноз и ставки на Финляндия — Австралия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Финляндия
    На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Финляндии будет принимать сборную Австралии. Игра пройдет на «Окинава Арене» 25 августа. Начало встречи — в 11:00 мск. Финляндия — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. ЧМ-2019 (м). Группа E 25 Августа 2023 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 11:00 Австралия Австралия
  • Канберра
    •

    Финляндия

    Сборная Финляндии едет на чемпионат мира не для каких-то достижений, а пока что просто для участия.

    Для этой скандинавской сборной подобное первенство будет уже вторым в истории. Первый чемпионат мира, на котором финская сборная принимала участие, случился в 2014 году и на нем финны довольствовались лишь 22 итоговым местом.

    На этом первенстве европейская сборная рассчитывает, как минимум, улучшить свое достижение девятилетней давности.

    Все прогнозы на баскетбол

    Шансы на это есть и очень даже неплохие, поскольку сейчас в составе есть Маркканен, который, без сомнения, является самой узнаваемой фигурой в составе финнов.

    Австралия

    Австралийцы, куда более искушенные в участии на таких серьезных баскетбольных соревнованиях, нежели финны, поскольку традиции этого вида спорта у них развиты более, чем прилично.

    Именно на прошлом мировом форуме сборная «зеленого» континента добилась своего лучшего результата на турнирах такого калибра, заняв итоговое четвертое место.

    Состав у этой сборной более, чем приличный, а лидеры в лице Деллаведовы, Миллса и Бэйнса отнюдь не на последних ролях в своих клубах в НБА.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В поединке против финнов расклад сил целиком и полностью в пользу австралийцев. Поскольку общая сила состав у них заметно выше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Финляндии — 4.72, победа Австралии — 1.20.

    Прогноз: Гости выиграют за явным преимуществом.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.98.

    Альтернативный прогноз: Соперники будут играть без защиты.

    Альтернативная ставка: ТБ 173 с коэффициентом 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Глисон — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Перселл — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Накашима — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вукич — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Легечка — Кепфер
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ботафого — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Стивенс — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Депортиво Перейра — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Финляндия — Австралия: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Финны смогут побороться за победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры