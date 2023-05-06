Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 6 мая. Время — 22:30 по мск. «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

Из Нью-Йорка противостояние перебирается в Майами. Баскетболисты из Флориды упустили преимущество в четвертьфинальной серии, которое было добыто на площадке соперника (1:1 — счёт в серии).

Во втором поединке «Майами» проиграл «Нью-Йорку» (105:111). Этой встречей прервалась победная серия «хитовцев», которая состояла из четырёх матчей. В их числе и выигрыш над нью-йоркцами (108:101).

У «Майами» три игрока в лазарете, к примеру Тайлер Хирро выбыл из строя из-за травмы руки, которую защитник сломал ещё в первом матче 1/8 финала против «Милуоки». С тех пор игрок пропустил четыре игры с «баксами» и два четвертьфинальных поединка против «Нью-Йорка».

Все прогнозы на НБА

Вне игры остаётся и защитник Джимми Батлер после того как травмировал лодыжку в первом матче серии 1/4 финала с «никсами». Плюс не сможет помочь «Майами» в предстоящей игре Виктор Оладипо, у которого травмировано колено. И это после дуэли с «Милуоки».

В плей-офф НБА «Майами» пробивался через квалификацию. В стадии плей-ин «хитовцы» нанёсли поражение «Чикаго» (102:91).

«Нью-Йорк»

Джален Брансон стал лушим игроком второго матча второго раунда плей-офф против «Майами». Защитник отправил в кольцо соперника 30 очков, а его «Нью-Йорк» одержал победу (111:105).

В целом превую тройку самых результативных игроков матча заняли «никсы». Вторым по коэффициенту полезности действия стал Джулиус Рэндл, форвард оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. На третьем месте — Ар ДЖей Барретт, на его счту 24 очка, три подбора и три передачи.

Джерико Симс пока ещё не провёл ни одного матча плей-офф. Дело в том, что в концовке регулярного сезона центровой «Нью-Йорка» получил травму плеча. Случилось это в матче против «Нью-Орлеана», за тур до финиша группового этапа.

В четвертьфинал «Нью-Йорк» вышел, обыграв «Кливленд» (4:1 — победа в серии). В Восточной конференции «никсы» заняли пятое место, одержав 47 побед и потерпев поражения в 35 встречах.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.67, победа «Нью-Йорка» — 2.39.

Прогноз: «Нью-Йорк» сейчас на моральном подъеме, команда способна выйти вперёд в серии. К тому же у «Майами» выбыли из строя сразу три баскетболиста. Наш выбор в пользу гостей.

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.39.

Альтернативный прогноз: Плюс 6-7 очков — с таким перевесом баскетболисты «Майами» и «Нью-Йорка» переиграли в стартовых матчах противостояния.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.