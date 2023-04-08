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    Возьмёт ли «Милуоки» реванш за поражение?

    «Милуоки» — «Мемфис». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярного сезона НБА, 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Мемфис»
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    Баскетбол. НБА 08 Апреля 2023 года

    «Милуоки»

    «Милуоки» — победитель Восточной конференции, команда из штата Висконсин вышла в плей-офф с первого места. В 80 матчах «баксы» одержали 58 побед и потерпели 22 поражения.

    У команды сейчас длится серия игр из трёх побед. «Милуоки» обыграл «Филадельфию» (117:104), «Вашингтон» (140:128) и «Чикаго» (105:92). В поединке с «Чикаго» в составе «оленей» ключевую роль сыграл Никола Вучевич. Центровой из Черногории оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

    В лазарете команды сейчас находятся шесть игроков. Отдых от игр получили Джру Холидей и Брук Лопес. С травмами лодыжки из строя выбыли Пэт Коннотон и Грэйсон Аллен. Вне игры также Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо.

    «Милуоки» проводит последнюю домашнюю игру в регулярке. После игры с «Мемфисом» «баксы» проведут гостевой поединок против «Торонто», 9 апреля. Этими встречами команда из Висконсина завершит регулярный чемпионат и будет готовиться к старту в плей-офф.

    «Мемфис»

    «Мемфис» наверняка завершит регулярный чемпионат на втором месте. «Гризли» в этом сезоне одержали 50 побед и потерпели 30 поражений. Команда в последнее время играет в шахматном порядке — по схеме «поражение-победа-поражение».

    В рамках минувшего тура «Мемифс» проиграл «Нью-Орлеану» (131:138). Исход противостояния был решён в овертайме, так как основное время завершилось вничью (124:124). Несмотря на поражение лучшим игроком матча стал Джарен Джексон, форвард «Мемфиса» отправил в кольцо соперника 40 очков. До дабл-дабла игроку не хватило одного подбора.

    Выбыл из строя один из ключевых игроков команды Джа Морант. Защитник «Мемфиса» получил травму бедра вматче с «Портлендом». Лидер клуба уже пропустил встречу с «Нью-Орлеаном».

    У «Мемфиса» в регулярке осталась ещё одна гостевая игра. Перед стартом в плей-офф «гризли» проведут матч с «Оклахомой».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Милуоки» — 3.38, победа «Мемфиса» — 1.39.

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    Прогноз: Играют равные по силам команды. В этом сезоне клубы уже играли. «Мемфис» уже имеет опыт победы над «Милуоки» (141:101). «Баксы» жаждут реванша, но у коллектива присутствуют кадровые проблемы. Можно подстраховаться и сыграть на форе «Милуоки».

    Ставка: Фора «Милуоки» (+6) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Возможно, соперники устроят перестрелку и победитель пары не завершит встречу с большим отрывом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.20.

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    «Милуоки» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Возьмёт ли «Милуоки» реванш за поражение?
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