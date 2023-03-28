Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 28 марта. Время — 04:30 по мск. «Денвер» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

Лидер Западной конференции продолжает побеждать, выигрышная серия «Денвера» составляет три матч. В последнем матче «самородки» нанесли поражение лучшей комаде Восточной конференции «Милуоки» (129:106).

Никола Йокич добился лучшего показателя в составе «Денвера», оформив дабл-дабл: 31 очко и 11 передач.

За плечами команды также есть победы над «Вашингтоном» (118:104) и «Бруклином» (108:102).

«Денвер» можно назвать домашней командой. На стадионе «Болл Арена» команда провела 37 матчей и одержала 31 победу.

В своей конференции «Денвер» провёл 74 матча, одержав 50 побед и потерпев 24 поражения. «Наггетсы» уже обеспечили себе место в плей-офф, сделали это досрочно. В регулярке «Денверу» осталось провести восемь (!) матчей, включая игру с «Филадельфией».

«Филадельфия»

«Филадельфия» тоже обеспечила себе место в плей-офф ассоциации. «Сиксерс» идёт на третьем месте в Восточной конференции. Последние два матча в регулярке команда проиграла. «Филадельфия» уступила «Финиксу» (105:125) и «Голден Стэйт» (112:120).

До этого «Филадельфии» удалось нанести поражение «Чикаго» (116:91). В этом матче лучший коэффициент полезности действия был зафиксирован у Де'Энтони Мелтона. Защитник «76-х» набрал 25 очков.

В предстоящем матче «Филадельфии» не сможет помочь один из лидеров команды Джеймс Харден. Защитник получил травму ахилла в матче с «Чикаго» и уже пропустил три матча. Также с травмой плеча из строя выбыл Дэниел Хаус.

В Восточной конференции «Филадельфия» провела 74 матча и одержала 49 матчей. Проиграли 25 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.49, победа «Филадельфии» — 2.87.

Прогноз: «Денвер» наверняка добьётся успеха в предстоящем матче, так как команда на ходу. А у баскетболистов «Филадельфии» наблюдается игровой спад. Плюс у «76-х» ключевые игроки находятся в лазарете.

Ставка: Фора «Денвера» (-6.5) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.15.