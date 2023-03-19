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    «Сакраменто» увезёт победу из Вашингтона?

    «Вашингтон» — «Сакраменто». Прогноз (к. 2.01), ставка на матч регулярки НБА, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Сакраменто»
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    «Чикаго» — «Сакраменто». Сезон 2022/2023
    Вашингтон. Округ Колумбия. «Capital One Arena». Дата — 19 марта. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2023 года

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» еще сохраняет шансы на выход в плей-офф национальной ассоциации. Зацепиться за топ-6 можно, однако всё призрачно. Отставание от шестого «Бруклина» составляет семь побед.

    На данный момент «Вашингтон» сражается за место в плей-ин, «колдунам» не хватает одной победы, чтобы обойти «Чикаго». Баскетболисты из Округа Колумбия занимают 11 место при 32 победах и 38 поражениях.

    Последний матч регулярки «Вашингтон» проиграл «Кливленду» (94:117). До этого была победа над «Детройтом» (117:97) и фиаско от «Филадельфии» (93:112) и два поражения от «Атланты» (107:114 и 120:122).

    Монте Моррис и Кристапс Порзингис уже в строю. А вот Ксавье Кукс не сыграет в предстоящей игре по личным причинам.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» снова опустился на привычное третье место в таблице, пропустив «Мемфис» вперёд. Прямые конкуренты на данный момент делят 2-3 места. «Кингз» провел 69 матчей в сезоне и одерал 42 победы. А проиграли калифорнийцы 27 встреч. Аналогичный результат и у «Мемфиса».

    В последней встрече «Сакраменто» нанёс гостевое поражение «Бруклину» (101:96). В этом матче в составе победителей результативностью отметился Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл: 24 очка и 21 подбор.

    За плечами «Сакраменто» — также победы над «Чикаго» (117:114), «Финиксом» (128:119) и «Нью-Йорком» (122:117). А ещё баскетболисты дали слабину в матче с «Милуоки» (124:133).

    Под вопросом участие трёх игроков «Сакраменто». К примеру Ричаун Холмс слёг в лазарет из-за болезни. У Трея Лайлза — травма плеча, которую он получил в последнем матче с «Бруклином». На площадке Лайлз провёл почти 18 минут. В этой же встрече с «сетями» травму подколенного сухожилия получил Кевин Хьюртер.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Вашингтона» — 2.33, победа «Сакраменто» — 1.70.

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    Прогноз: «Сакраменто» — один из лучших клубов Запада, команда демонстрирует яркий баскетбол. В среднем за матч калифорнийцы забрасывают 123 очка.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сакраменто» больше 120.5 с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Матчи с участием «Вашингтона» и «Сакраменто» заканчиваются далеко за отметкой в 240 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 239.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Вашингтон» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» увезёт победу из Вашингтона?
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