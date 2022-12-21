ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Аргентины Идеальный финал Месси, триумф Скалони и будущее Франции: пять выводов после финала ЧМ-2022 Лионель МессиЛучший в истории. Величие Месси не нуждалось в победе на ЧМ-2022 Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 13 — 19 декабря
  • 11:01
    • «Палмейрас» намерен приобрести Клаудиньо
    Все новости спорта

    Предпримет ли «Финикс» попытку ворваться в Топ-2?

    «Финикс» — «Вашингтон». Прогноз (к. 2.14), ставка на матч регулярного сезона НБА, 21 декабря 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Финикс»
    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 21 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 21 Декабря 2022 года

    «Финикс»

    «Финикс» одержал три победы в последних матчах. Были обыграны «Лос-Анджелес Клипперс» (111:95), «Нью-Орлеан» (118:114). А в последней встрече «солнечные» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:104).   

    В поединке против «озёрников» лучшим игроком стал Крис Пол. Защитник забросил в кольцо соперника 28 очков, совершил 4 подбора и отдал 8 передач.  

    До этого у «Финикса» была серия поражений из 5 матчей кряду. «Санз» проиграл «Хьюстону» (97:111), «Нью-Орлеан» (124:129 и 117:128), «Бостону» (98:125) и «Далласу» (111:130).

    Продолжает пребывать в лазарете Кэмерон Джонсон. Игрок выбыл из строя ещё 5 ноября, в матче против «Портленда». «Финикс» уже второй месяц не может рассчитывать на своего форварда.   

    «Финикс» продолжает идти вперед по турнирке. «Санз» уже в Топ-3 Западной конференции при 19 победах и 12 поражениях. Выше только «Денвер» и «Мемфис».

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» уже наверняка забыл, когда побеждал в последнее время. Команда потерпела девятое поражение подряд. В гостях уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:119).

    Один из лидеров команды Кайл Кузма отправил в кольцо соперника 22 очка. Это третий результат. Второй по результативности Брэдли Бил. Игрок «Вашингтона» набрал 29 очков.

    Однако лучший показатель у лидера «Лейкерс» — Леброна Джеймса — 33 очка. 29 ноября — дата последней победы «Вашингтона». Коллектив не выигрывает почти месяц. В последние дни осени была обыграна «Миннесота» (142:127).

    В составе «Вашингтона» по-прежнему два игрока в лазарете. Это Делон Райт (мышечная травма) и Руи Хатимура (травма лодыжки).

    «Вашингтон» идет на 12 месте в Восточной конференции. Команда провела 31 матч, в которых одержала 11 побед и проиграла в 20 играх.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.36, победа «Вашингтона» — 3.65.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Финику» не должно ничего помешать победить в предстоящей игре. У команды есть прекрасный шанс вклиниться в борьбу за Топ-2 свой конференции, так как «Денвер» и «Мемфис» играют между собой в параллельной встрече.    

    Ставка: Фора «Финикса» (-8.5) с коэффициентом 2.14.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу «солнечных». 

    Альтернативная ставка: Фора «Финикса» (-16.5) с коэффициентом 4.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.89
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тулуза — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Диосесаньос — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фенербахче — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милтон-Кинс Донс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.30
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Линкольн Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Джиллингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гуйхуэло — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Унион — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Финикс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Предпримет ли «Финикс» попытку ворваться в Топ-2?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры