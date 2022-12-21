Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 21 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» одержал три победы в последних матчах. Были обыграны «Лос-Анджелес Клипперс» (111:95), «Нью-Орлеан» (118:114). А в последней встрече «солнечные» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:104).

В поединке против «озёрников» лучшим игроком стал Крис Пол. Защитник забросил в кольцо соперника 28 очков, совершил 4 подбора и отдал 8 передач.

До этого у «Финикса» была серия поражений из 5 матчей кряду. «Санз» проиграл «Хьюстону» (97:111), «Нью-Орлеан» (124:129 и 117:128), «Бостону» (98:125) и «Далласу» (111:130).

Продолжает пребывать в лазарете Кэмерон Джонсон. Игрок выбыл из строя ещё 5 ноября, в матче против «Портленда». «Финикс» уже второй месяц не может рассчитывать на своего форварда.

«Финикс» продолжает идти вперед по турнирке. «Санз» уже в Топ-3 Западной конференции при 19 победах и 12 поражениях. Выше только «Денвер» и «Мемфис».

«Вашингтон»

«Вашингтон» уже наверняка забыл, когда побеждал в последнее время. Команда потерпела девятое поражение подряд. В гостях уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:119).

Один из лидеров команды Кайл Кузма отправил в кольцо соперника 22 очка. Это третий результат. Второй по результативности Брэдли Бил. Игрок «Вашингтона» набрал 29 очков.

Однако лучший показатель у лидера «Лейкерс» — Леброна Джеймса — 33 очка. 29 ноября — дата последней победы «Вашингтона». Коллектив не выигрывает почти месяц. В последние дни осени была обыграна «Миннесота» (142:127).

В составе «Вашингтона» по-прежнему два игрока в лазарете. Это Делон Райт (мышечная травма) и Руи Хатимура (травма лодыжки).

«Вашингтон» идет на 12 месте в Восточной конференции. Команда провела 31 матч, в которых одержала 11 побед и проиграла в 20 играх.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.36, победа «Вашингтона» — 3.65.

Прогноз: «Финику» не должно ничего помешать победить в предстоящей игре. У команды есть прекрасный шанс вклиниться в борьбу за Топ-2 свой конференции, так как «Денвер» и «Мемфис» играют между собой в параллельной встрече.

Ставка: Фора «Финикса» (-8.5) с коэффициентом 2.14.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу «солнечных».

Альтернативная ставка: Фора «Финикса» (-16.5) с коэффициентом 4.05.