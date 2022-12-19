Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 19 декабря. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» в последнем поединке против «Денвера» (126:108) в полной мере продемонстрировали свою мощь, когда все игроки отрабатывают от первой до последней секунды матча.

Дружина Дарвина Хэма за три последних поединка проиграла только «Бостону» (118:122) и то это произошло лишь в овертайме. В последнем выигрышном матче против клуба из Колорадо лучшим по набранным очкам стал Леброн Джеймс, а Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл.

На данный момент у калифорнийцев 12 побед при 16 поражениях, но всего лишь 12 место в таблице конференции. До «плей-ин» отставание всего лишь две победы, что вообще ничто для такой звездной команды, как «озерники».

«Вашингтон»

«Вашингтон» находится в настоящем отчаянии и не может выиграть уже девять (!) матчей кряду. Последняя победа была одержана в конце ноября, когда была обыграна «Миннесота» (142:127). Она стала единственной за 13 последних проведенных матчей.

В последнем проигранном поединке лучший снайпер клуба Порзингис не смог даже добраться до 20 набранных очков за матч (19).

На данный момент у «Вашингтона» 11 побед при 19 поражениях, причем большая часть матчей проиграна за последние три недели. Но даже при такой черной полосе клуб из столицы США умудряется находиться на 12 месте в своей конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.51, победа «Вашингтона» — 2.65.

Прогноз: Сложно представить, что должно случиться, чтобы гости прервали свою чудовищную серию в гостевом поединке с командой Леброна Джеймса.

Альтернативный прогноз: «Лейкерс» забросят своему сопернику максимально много очков.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 120 с коэффициентом 2.41.