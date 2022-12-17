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    Хозяева способны выиграть у сильного соперника?

    «Чикаго» — «Нью-Йорк». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нью-Йорк»
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    «Чикаго»
    Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 17 декабря. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Декабря 2022 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» снова начал проигрывать, но надо отметить, что два последних поражения случились лишь в овертаймах. Но против такого соперника, как «Нью-Йорк» ни разу не будет легко, тем более соперник куда выше в таблице.

    Геройства Дерозана уже не приносят побед, хотя в последнем проигранном матче в овертайме как раз против «Никс» он снова оказался самым результативным игроком не только своего клуба, но и матча (32 очка).

    На данный момент у «Чикаго» 11 матчей выиграно и 16 проиграно. Это позволяет рассчитывать всего лишь на 11 строчку на Востоке. «Быки» проиграли три последних очных противостояния «Нью-Йорку».

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» находится в прекрасной форме и имеет в своем активе пяти матчевую победную серию, которая до сих пор продолжается. Последнее поражение клуб Тибодо потерпел в начале месяца в матче против «Далласа» (100:121).

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    Джулиус Рэндл продолжает оставаться хедлайнером своей команды и только в одном матче из последних трех он разделил лавры лучшего снайпера команды с Барретом (набрали по 27 очков), а так он вне конкуренции.

    Клуб из Нью-Йорка не собирается проигрывать клуб, у которого он только выиграл в последнем матче, хоть и в овертайме. Подопечные Тибодо сделают все возможное, чтобы продлить свою победную серию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Чикаго» — 1.74, победа «Хьюстона» — 2.23.

    Прогноз: «Нью-Йорк» выглядит куда солиднее на данный момент времени, поэтому отдадим предпочтение ему в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: «Нью-Йорк» способен набрать достаточно больше количество очков.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 115 с коэффициентом 2.82.

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    «Чикаго» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева способны выиграть у сильного соперника?
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