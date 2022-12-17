Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 17 декабря. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» снова начал проигрывать, но надо отметить, что два последних поражения случились лишь в овертаймах. Но против такого соперника, как «Нью-Йорк» ни разу не будет легко, тем более соперник куда выше в таблице.

Геройства Дерозана уже не приносят побед, хотя в последнем проигранном матче в овертайме как раз против «Никс» он снова оказался самым результативным игроком не только своего клуба, но и матча (32 очка).

На данный момент у «Чикаго» 11 матчей выиграно и 16 проиграно. Это позволяет рассчитывать всего лишь на 11 строчку на Востоке. «Быки» проиграли три последних очных противостояния «Нью-Йорку».

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» находится в прекрасной форме и имеет в своем активе пяти матчевую победную серию, которая до сих пор продолжается. Последнее поражение клуб Тибодо потерпел в начале месяца в матче против «Далласа» (100:121).

Джулиус Рэндл продолжает оставаться хедлайнером своей команды и только в одном матче из последних трех он разделил лавры лучшего снайпера команды с Барретом (набрали по 27 очков), а так он вне конкуренции.

Клуб из Нью-Йорка не собирается проигрывать клуб, у которого он только выиграл в последнем матче, хоть и в овертайме. Подопечные Тибодо сделают все возможное, чтобы продлить свою победную серию.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Чикаго» — 1.74, победа «Хьюстона» — 2.23.

Прогноз: «Нью-Йорк» выглядит куда солиднее на данный момент времени, поэтому отдадим предпочтение ему в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: «Нью-Йорк» способен набрать достаточно больше количество очков.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 115 с коэффициентом 2.82.