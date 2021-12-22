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    Сможет ли «Даллас» взять реванш у «Миннесоты»?

    «Даллас» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Миннесота»
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    Тим Хардуэй-младший
    В среду, 22 декабря, «Даллас» примет «Миннесоту» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 15 поражений.

    После побед над «Оклахомой» (103:84) и «Шарлотт» (120:96) подопечные Джейсона Кидда уступили «Лейкерс» (104:107) и «Миннесоте» (105:111).

    В выездной игре с «Тимбервулвз» Тим Хардуэй-младший записал себе в актив 28 очков, 6 подборов и 6 передач. Дориан Финни-Смит отметился 23 баллами, а Джейлен Брансон – 18 баллами и 11 передачами.

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    Из-за травм за «Даллас» не сыграют Лука Дончич, Юджин Оморуи, Уилли Коли-Стайн, Макси Клебер, Джош Грин и Реджи Баллок. Кристапс Порзингис сохраняет шансы выйти на паркет.

    «Миннесота»

    «Миннесота» идет восьмой в турнирной таблице Западной конференции с 15 победами и 15 поражениями.

    Победная серия «Тимбервулвз» насчитывает четыре матча, в которых они обыграли «Портленд» (116:111), «Денвер» (124:107), «Лейкерс» (110:92) и «Даллас» (111:105).

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    • В поединке с «Маверикс» Карл-Энтони Таунс набрал 24 очка, сделал 7 подборов и 6 передач. Д'Анджело Расселл добавил 22 балла, Джейлен Ноуэлл — 16.

    В связи с коронавирусными протоколами «Миннесота» не может рассчитывать на Джарреда Вандербилта, Патрика Беверли, Джоша Окоги, Энтони Эдвардса и Торина Принса.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Миннесоты» — 1.85, победа «Далласа» — 1.96.

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    «Маверикс» проиграли в Миннеаполисе, но на своей площадке способны взять реванш, ведь смотрелись ничуть не хуже соперника, испытывающего кадровые проблема.

    Да, Рик Карлайл все еще не может рассчитывать на Дончича и, возможно, Порзингиса, но остальные ключевые игроки в строю, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +1,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «тотал Тима Хардуэя больше 19,5» за 1.80. В отсутствии Дончича именно он должен быть первой скрипкой в атаке команды.

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    «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Даллас» взять реванш у «Миннесоты»?
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