«Оклахома»
«Оклахома» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету восемь побед и 19 поражений.
В трех последних матчах подопечные Марка Дэйгнолта поочередно проиграли «Лейкерс» (95:116), «Далласу» (84:103) и «Нью-Орлеану» (110:113).
В игре с «Пеликанс» самым результативным с 33 баллами стал Шей Гилджес-Александер. По 17 баллов добавили Джош Гидди и Кенрич Уильямс.
После травмы у «Оклахомы» восстанавливается только защитник Лугенц Дорт.
«Клипперс»
«Клипперс» идут пятыми в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 13 поражениями.
Обыграв «Портленд» (102:90), «Бостон» (114:111), «Орландо» (106:104) и «Финикс» (111:95), команда Тайрона Лю накануне уступила «Юте» (103:124).
Маркус Моррис набрал 24 очка и сделал 8 подборов. Эрик Бледсо отметился 21 баллом, Реджи Джексон и Айзея Хартенштайн — 15.
Из-за травм за «Клипперс» не сыграют Кавай Леонард и Джейсон Престон. Николя Батюм и Пол Джордж тоже рискуют пропустить встречу, а Серж Ибака находится на самоизоляции из-за коронавируса.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.58, победа «Оклахомы» — 2.40.
«Тандер» — одна из худших команд НБА в настоящее время. И хотя у нее нет серьезных кадровых проблем, ставить на ее успех мы бы не стали.
«Оклахома» не только проиграла три встречи подряд, но и проиграла в шести домашних матчах подряд.
Конечно, калифорнийцам будет сложнее без некоторых лидеров, но их состав все равно остается более крепким. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -3,5» за 1.85.
Еще один вариант — «тотал меньше 207,5» за 1.93. «Оклахома» в среднем набирает меньше 100 очков за игру, да и «Клипперс» в ослабленном виде вряд ли будут готовы к атакующему прорыву.