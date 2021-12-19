ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия сыграет с Италией впервые после финала Евро-2020Старые друзья могут поквитаться друг с другом Александр Овечкин НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Виннипег», «Рейнджерс» проиграли «Вегасу» «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл»
  • 08:52
    • Овечкин вышел на первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ
  • 08:38
    • Бетербиев нокаутировал Брауна в девятом раунде
  • 00:44
    • «Интер» разгромил «Салернитану», забив 5 голов
  • 00:24
    • «Бавария» без труда разгромила «Вольфсбург»
  • 00:17
    • Ромашина и Колесниченко признаны лучшими синхронистками 2021 года
  • 00:54
    • «Сельта» дома разобралась с «Эспаньолом»
  • 22:24
    • «Лацио» дома победил «Дженоа» Андрея Шевченко
    Все новости спорта

    Хватит ли у «Клипперс» сил на аутсайдера Западной конференции?

    «Оклахома» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Реджи Джексон
    В воскресенье, 19 декабря, «Оклахома» примет «Клипперс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оклахома»

    «Оклахома» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету восемь побед и 19 поражений.

    В трех последних матчах подопечные Марка Дэйгнолта поочередно проиграли «Лейкерс» (95:116), «Далласу» (84:103) и «Нью-Орлеану» (110:113).

    В игре с «Пеликанс» самым результативным с 33 баллами стал Шей Гилджес-Александер. По 17 баллов добавили Джош Гидди и Кенрич Уильямс.

    Все прогнозы на НБА

    После травмы у «Оклахомы» восстанавливается только защитник Лугенц Дорт.

    «Клипперс»

    «Клипперс» идут пятыми в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 13 поражениями.

    Обыграв «Портленд» (102:90), «Бостон» (114:111), «Орландо» (106:104) и «Финикс» (111:95), команда Тайрона Лю накануне уступила «Юте» (103:124).

  • Старые друзья могут поквитаться друг с другом
  • Реакция прессы на жеребьевку Лиги наций
  • Сегодня

    • Маркус Моррис набрал 24 очка и сделал 8 подборов. Эрик Бледсо отметился 21 баллом, Реджи Джексон и Айзея Хартенштайн — 15.

    Из-за травм за «Клипперс» не сыграют Кавай Леонард и Джейсон Престон. Николя Батюм и Пол Джордж тоже рискуют пропустить встречу, а Серж Ибака находится на самоизоляции из-за коронавируса.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.58, победа «Оклахомы» — 2.40.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Тандер» — одна из худших команд НБА в настоящее время. И хотя у нее нет серьезных кадровых проблем, ставить на ее успех мы бы не стали.

    «Оклахома» не только проиграла три встречи подряд, но и проиграла в шести домашних матчах подряд.

    Конечно, калифорнийцам будет сложнее без некоторых лидеров, но их состав все равно остается более крепким. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -3,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «тотал меньше 207,5» за 1.93. «Оклахома» в среднем набирает меньше 100 очков за игру, да и «Клипперс» в ослабленном виде вряд ли будут готовы к атакующему прорыву.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бохум — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Блэкберн — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уотфорд — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Малага — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оклахома» — «Клипперс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Хватит ли у «Клипперс» сил на аутсайдера Западной конференции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры