В воскресенье, 19 декабря, «Оклахома» примет «Клипперс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету восемь побед и 19 поражений.

В трех последних матчах подопечные Марка Дэйгнолта поочередно проиграли «Лейкерс» (95:116), «Далласу» (84:103) и «Нью-Орлеану» (110:113).

В игре с «Пеликанс» самым результативным с 33 баллами стал Шей Гилджес-Александер. По 17 баллов добавили Джош Гидди и Кенрич Уильямс.

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После травмы у «Оклахомы» восстанавливается только защитник Лугенц Дорт.

«Клипперс»

«Клипперс» идут пятыми в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 13 поражениями.

Обыграв «Портленд» (102:90), «Бостон» (114:111), «Орландо» (106:104) и «Финикс» (111:95), команда Тайрона Лю накануне уступила «Юте» (103:124).

Маркус Моррис набрал 24 очка и сделал 8 подборов. Эрик Бледсо отметился 21 баллом, Реджи Джексон и Айзея Хартенштайн — 15.

Из-за травм за «Клипперс» не сыграют Кавай Леонард и Джейсон Престон. Николя Батюм и Пол Джордж тоже рискуют пропустить встречу, а Серж Ибака находится на самоизоляции из-за коронавируса.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.58, победа «Оклахомы» — 2.40.

«Тандер» — одна из худших команд НБА в настоящее время. И хотя у нее нет серьезных кадровых проблем, ставить на ее успех мы бы не стали.

«Оклахома» не только проиграла три встречи подряд, но и проиграла в шести домашних матчах подряд.

Конечно, калифорнийцам будет сложнее без некоторых лидеров, но их состав все равно остается более крепким. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -3,5» за 1.85.

Еще один вариант — «тотал меньше 207,5» за 1.93. «Оклахома» в среднем набирает меньше 100 очков за игру, да и «Клипперс» в ослабленном виде вряд ли будут готовы к атакующему прорыву.