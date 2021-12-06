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    Обыграет ли «Атланта» попавший под волну коронавируса «Шарлотт»?

    «Атланта» — «Шарлотт». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 6 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Шарлотт»
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    Трей Янг
    В понедельник, 6 декабря, «Атланта» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 02:00 по московскому времени. «Атланта» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и 11 поражений.

    После семи побед подряд подопечные Нэйта Макмиллана уступили «Нью-Йорку» (90:99), одолели «Индиану» (114:111) и минимально проиграли «Филадельфии» (96:98).

    В игре против «Сиксерс» Трей Янг оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 передач. Джон Коллинс и Данило Галлинари добавили по 18 баллов.

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    За «Атланту» пока не готовы играть Богдан Богданович, Деандре Хантер и Оньека Оконгву. Небольшие проблемы со здоровьем имеются у Янга, Кевина Хьюртера и Кэма Реддиша.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и 11 поражениями.

    В ноябре «Хорнетс» выдали отличную серию, когда в девяти матчах одержали восемь побед, но затем они поочередно проиграли «Хьюстону» (143:146), «Чикаго» (119:133) и «Милуоки» (125:127).

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    • В матче с «Бакс» Ламело Болл записал себе в актив 36 очков, 9 передач и 5 подборов. Келли Убре набрал 25 очков, а Майлс Бриджес — 22 очка и 9 подборов.

    К сожалению, «Шарлотт» успела накрыть волна коронавируса, и теперь они не могут рассчитывать на Болла, Терри Розира, Мэйсона Пламли, Джалена Макдэниелса и Коди Мартина.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.31, победа «Шарлотт» — 3.50.

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    «Хорнетс» хоть и проиграли три предыдущие встречи, но в целом достойно боролись за счет своей результативной атаки.

    Теперь же, когда так много игроков официально выбыли из строя, им будет невероятно сложно поддерживать привычный уровень реализации бросков.

    Поскольку у «Шарлотт» одна из худших защит лиги, наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой -7,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Атланты" больше 116,5» за 1.87.

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    «Атланта» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Обыграет ли «Атланта» попавший под волну коронавируса «Шарлотт»?
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